Croydon invertirá más de $5.000 millones en expansión y modernización de tiendas en 2026

Croydon anunció un plan de expansión y modernización de su red de tiendas en Colombia, con inversiones superiores a los $5.000 millones durante 2026, en medio del crecimiento del mercado de tenis y calzado casual en el país.

La compañía, que actualmente vende más de tres millones de pares al año en tiendas físicas, proyecta cerrar 2026 con cerca de 110 puntos de venta a nivel nacional. Como parte de esta estrategia, el próximo 19 de mayo inaugurará su tienda número 106 en el centro comercial Centro Mayor, en Bogotá, con una inversión superior a los $600 millones.

La nueva sede incorpora un formato orientado a mejorar la experiencia de compra. “Renovamos el formato de nuestras tiendas y la manera en que mostramos nuestra experiencia como fabricantes y comercializadores de calzado. Actualizamos las vitrinas, el mobiliario, las zonas de descanso, optimizamos los espacios para medirse el calzado y enriquecimos toda la experiencia de compra para conectar con las nuevas dinámicas del consumidor”, aseguró Fabián Rubio, director de tiendas de Croydon.

Rubio agregó que el nuevo concepto permite una exhibición especializada de categorías como running, trail running, outdoor, casual moda, infantil y colegial, entre otras.

La apertura en Centro Mayor será la segunda de la compañía en 2026, luego de la inauguración de una tienda en el centro comercial El Edén, en marzo. La siguiente apertura está prevista para mediados de junio en Sincelejo, ciudad a la que la marca llegará por primera vez. Además, Croydon busca fortalecer su presencia en mercados donde ya opera y avanzar hacia nuevas ciudades como Ibagué.

Según la compañía, las ventas del mercado de calzado deportivo y casual crecieron entre 15% y 20% entre 2023 y 2024, mientras que durante el último año el incremento superó el 18%.

“Hoy, el consumidor prioriza la comodidad, la movilidad y la versatilidad. Busca productos que pueda usar tanto para trabajar como para hacer actividad física o para su rutina diaria”, explicó Rubio.