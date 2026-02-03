Estas marcas de zapatos, que muchos creen colombianas, son de una multinacional suiza que hoy es la tercera del mercado nacional

Tras años de presiones por contrabando, informalidad y cambios en los hábitos de consumo, el sector del calzado en Colombia atraviesa una etapa de ajuste y transformación. Aunque el mercado sigue siendo retador, algunas compañías han optado por no replegarse y, por el contrario, profundizar su presencia en el país con una estrategia que combina fabricación local, expansión comercial y una oferta enfocada en comodidad y moda accesible.

Una de ellas es la multinacional Bata, que llegó al país hace 50 años tras comprar una fábrica en Manizales, donde aún hoy mantiene su operación con marcas tan reconocidas como Bubblegummers y Verlon. Gustavo Orozco, gerente general en Colombia, explica que la empresa fue fundada en 1894 en Zlín (actual República Checa) por Tomáš Baťa, pero hoy su casa matriz está en Suiza.

Gustavo Orozco, Gerente General de Bata Colombia. Foto: Bata

En Colombia —al igual que en otros 17 países— Bata combina fabricación y comercialización (aunque tiene presencia en 56 mercados), lo que le permite operar tanto plantas de producción como una red de tiendas. En el país cuenta con 310 puntos de venta y entre el 20 % y el 30 % de los pares que comercializa localmente se producen en su planta de Manizales.

“El mercado está competido; sin embargo, vamos creciendo a niveles inflacionarios, ni por encima ni por debajo, y la apuesta es crecer con productos más accesibles y expansión de tiendas. De alguna manera, creemos que en estos momentos hay que apostarle al país y no replegarse ni frenar el desarrollo”, explica el empresario.

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Su aspiración es que el mercado de zapatos en Colombia vuelva a los momentos prepandemia, cuando crecía más que la inflación. En Bata, en específico, aspiran a superar los 8 millones de pares de zapatos que vendieron en 2025.

En Colombia, el consumo anual de calzado podría rondar los 50 millones de pares, aunque no existe una medición consolidada de la industria debido al peso del mercado informal. En este contexto, las empresas formales compiten no solo entre sí, sino también contra productos de bajo costo provenientes del contrabando y de plataformas internacionales.

El calzado deportivo se posicionó entre las preferencias de los consumidores.

En cuanto a las marcas que manejan, Orozco señala que Verlon, que es de calzado escolar y con fuerte participación de mercado, es local, mientras que Bubblegummers está presente en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y en algunos países de Asia. Su marca más internacional es Bata, que está en todos los países en donde operan, al igual que North Star y Power.

En Manizales fabrican algunos de los modelos de North Star, todos los de Bubblegummers y de Verlon, y parte de su producción la exportan a Chile, a Ecuador y a Perú.

La moda colombiana resiste la desaceleración global y crece en exportaciones

Las cifras de la Supersociedades indican que Bata es el tercer mayor comercializador de calzado en Colombia (su razón social es Manisol y en 2024 vendió 550.000 millones de pesos), con especial énfasis en la temporada escolar, que va de enero a marzo, cuando logran vender casi dos pares por transacción.

“Los que están por encima en ventas, comercializan más o menos la misma cantidad, pero venden más costoso que nosotros”, aclara el gerente Bata y agrega que en el segmento infantil tienen la ventaja de que no solo hay cambio frecuente por talla, sino porque los zapatos se dañan más rápido que los de un adulto.

En la temporada escolar, en Bata logran vender casi dos pares por transacción Foto: Getty Images

En el segmento femenino, los tacones han cedido espacio a baletas, sandalias y opciones más versátiles, mientras que en los hombres crece el interés por modelos que combinan confort y diseño. Ese cambio en las preferencias del consumidor hace que hoy, cerca del 45 % de las ventas del sector calzado, se concentren en zapato informal y tipo tenis.

De cara a 2026, enfrentan desafíos como el año electoral y el impacto del Mundial de fútbol en el consumo. Aun así, sus expectativas apuntan a mantener crecimientos al menos iguales a la inflación, con planes de expansión, remodelación de tiendas y una apuesta por seguir “calzando a Colombia”.