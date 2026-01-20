La moda colombiana resiste la desaceleración global y crece en exportaciones

La industria de la moda colombiana cerró 2025 con un balance positivo en comercio exterior, en un momento marcado por la desaceleración económica y la caída de las ventas hacia algunos de sus principales socios comerciales.

Entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones de prendas y textiles alcanzaron US$836,7 millones, lo que representó un crecimiento del 2 % frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales con análisis de Analdex.

El resultado se dio pese a la disminución en las compras por parte de mercados tradicionalmente fuertes para el sector, como Estados Unidos, Ecuador y México.

Estos tres países, que históricamente concentran una parte significativa de la demanda, registraron caídas de 5,9 %, 0,6 % y 0,9 %, respectivamente. No obstante, el desempeño positivo de otros destinos permitió compensar ese retroceso y sostener el crecimiento general del sector.

Países como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania reportaron incrementos de doble dígito en sus importaciones de moda hecha en Colombia, consolidándose como mercados estratégicos para la diversificación de las exportaciones nacionales.

Entre los productos con mayor salida al exterior se encuentran ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural, artículos que reflejan el valor agregado y la especialización que ha venido desarrollando la industria local en los últimos años.

Para Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, el resultado es una señal alentadora en medio de un entorno altamente competitivo.

“La moda colombiana se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. A pesar de todas las dificultades que ha atravesado esta industria, el crecimiento de 2 % en 2025, frente a 2024, es alentador, también teniendo en cuenta lo competitivo que es este sector en los distintos continentes”, afirmó.

La diversificación de destinos ha sido clave para el desempeño del sector moda Foto: Suministrada / API

El análisis territorial también muestra una fuerte concentración regional. Antioquia lideró las exportaciones con US$309,7 millones, equivalente al 37 % del total nacional, y un aumento de 3,4 % frente al mismo periodo del año anterior.

Le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda, departamentos que mantienen una participación relevante en la cadena productiva del sector moda.

En cuanto a las empresas con mayor actividad exportadora, se destaca a Industrias Cannon de Colombia, Crystal, Manufacturas Eliot, Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka de Colombia, compañías que concentran una parte significativa de los envíos al exterior.

El contexto internacional también ofrece señales mixtas. Según Statista, el mercado global de prendas de vestir y calzado fue estimado en cerca de US$1,8 billones durante 2024–2025, representando alrededor del 1,6 % del PIB mundial.

A su vez, Euromonitor proyecta que el mercado mundial de la moda crecerá cerca de 4 % anual hasta 2026, con un gasto promedio global cercano a 215,8 euros por persona al año.