Peso

Gremios prenden las alarmas por la tasa de cambio

Industria, agro y turismo sienten el golpe del peso apreciado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
15 de enero de 2026, 7:27 p. m.
Los gremios advierten perdida de competitividad frente a otros países.
Los gremios advierten perdida de competitividad frente a otros países. Foto: Adobe Stock

Un frente poco visible de la política económica comenzó a generar preocupación entre los principales gremios empresariales del país: la rápida apreciación del peso colombiano.

En un pronunciamiento conjunto, organizaciones que representan desde exportadores agrícolas hasta industriales y hoteleros advirtieron que la fortaleza de la moneda, lejos de ser una buena noticia, está golpeando la competitividad, el empleo y la inversión productiva.

Según el documento, en los últimos doce meses el peso se ha apreciado cerca de $750 por dólar, lo que equivale a un ajuste de alrededor de 17 % en un año. Ese movimiento, explican los gremios, no es neutro para la economía real, reduce los ingresos de quienes venden en dólares, encarece los costos en pesos y hace que los productos colombianos pierdan atractivo frente a competidores externos.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

El impacto se siente con especial fuerza en los sectores exportadores y en las regiones donde estas actividades son la principal fuente de empleo. Un peso más fuerte comprime márgenes, desincentiva nuevas inversiones y eleva el riesgo de que empresas reduzcan producción o incluso cierren operaciones.

Macroeconomía

Dólar cierra más caro en Colombia: precio oficial del 15 de enero

Macroeconomía

Así funciona el beneficio que puede adelantar su pensión sin hacer nuevos aportes

Macroeconomía

Andi y otros gremios del país se pronuncian tras duro endeudamiento del Gobierno: exportadores serían duramente golpeados

Macroeconomía

Colombianos podrán sumar semanas extra a la pensión sin tener que trabajar: requisitos para aplicar

Macroeconomía

Las cuentas que hacen empresas licoreras por el impacto de la emergencia económica: este sería el incremento de dos productos emblemáticos

Macroeconomía

¿Por qué vivir en un conjunto será más caro este año, incluso sin subir el arriendo?

Macroeconomía

Con decreto para desligar el valor de la vivienda del mínimo, el Gobierno impondría peligroso control de precios: Camacol

Cápsulas

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

Dinero

Más allá del café y el petróleo: el fútbol se consolida como exportación colombiana

Macroeconomía

Este es el creciente impulso de las exportaciones de productos colombianos que siguen cruzando fronteras

Al mismo tiempo, abarata las importaciones, lo que facilita sustituir producción nacional por bienes extranjeros que llegan a precios más bajos, no necesariamente por ser más eficientes, sino por efecto del tipo de cambio.

Los gremios señalan que este comportamiento del dólar no es ajeno a las decisiones recientes del Gobierno. Las operaciones de financiamiento y manejo de deuda, tanto en el mercado local como en el internacional, han coincidido con una entrada significativa de capitales.

Cuando esos flujos se convierten en pesos para atender necesidades de caja, aumenta la oferta de dólares y se presiona a la baja la tasa de cambio, afectando directamente a los exportadores.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

Más allá del corto plazo, el sector privado alerta sobre un riesgo estructural, que el financiamiento vía deuda esté reemplazando los ajustes fiscales necesarios. Aplazar el control del gasto, en un momento de recaudo insuficiente, aumenta la dependencia de nuevas emisiones y termina trasladando costos al aparato productivo, vía menor rentabilidad exportadora y mayor vulnerabilidad fiscal.

Crecimiento económico
Flujos de deuda influyen en el comportamiento del tipo de cambio. Foto: Colprensa

También genera inquietud la discusión sobre un eventual decreto para obligar a los fondos de pensiones a repatriar inversiones del exterior.

De aplicarse de forma forzosa, esa medida podría incrementar la oferta de divisas, profundizar la apreciación del peso y elevar los riesgos financieros al limitar la diversificación de los portafolios, afectando tanto a exportadores como al ahorro de los afiliados.

Dólar se puso más caro en Colombia este 15 de enero: precio oficial

Por ello, los gremios entre ellos ANDI, Analdex, Fedecafé, Asocolflores y Cotelco piden una senda creíble de consolidación fiscal, basada en eficiencia del gasto y fortalecimiento del recaudo, que permita que el tipo de cambio vuelva a cumplir su función de amortiguador y no se convierta en un freno estructural para la producción y el empleo.

Más de Macroeconomía

Salario minimo

Gremios prenden las alarmas por la tasa de cambio

Volatilidad dólar

Dólar cierra más caro en Colombia: precio oficial del 15 de enero

La Cuenta Pensión del Banco GNB Sudameris integra un portafolio de asistencia sin costo para el titular con servicios de salud, apoyo jurídico, entre otros.

Así funciona el beneficio que puede adelantar su pensión sin hacer nuevos aportes

ejecución presupuestal del Gobierno. Gustavo Petro

Andi y otros gremios del país se pronuncian tras duro endeudamiento del Gobierno: exportadores serían duramente golpeados

Pension y pensiones

Colombianos podrán sumar semanas extra a la pensión sin tener que trabajar: requisitos para aplicar

La ILC invirtió más de 120 mil millones de pesos entre 2016 y 2022 en modernización tecnológica y de infraestructura.

Las cuentas que hacen empresas licoreras por el impacto de la emergencia económica: este sería el incremento de dos productos emblemáticos

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.

¿Por qué vivir en un conjunto será más caro este año, incluso sin subir el arriendo?

Vivienda

Con decreto para desligar el valor de la vivienda del mínimo, el Gobierno impondría peligroso control de precios: Camacol

Los ciberdelincuentes tienen diferentes métodos para robar información personal.

Las cinco entidades que le pueden embargar su sueldo en Colombia: esto dice la ley

Creativo Getty

Dólar se puso más caro en Colombia este 15 de enero: precio oficial

Noticias Destacadas