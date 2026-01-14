POLÍTICA

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

Carlos Carrillo es frentero y se sostiene en su cargo, pese a las denuncias que hizo en su momento la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 12:36 p. m.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, fue expulsado del chat oficial de directores de entidades descentralizadas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así lo confirmó el funcionario a la prensa. “Es una cosa, realmente, muy infantil. Los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie Rodríguez, directora del Dapre, me sacó del chat".

Ocurrió cuando cuestionó a Rodríguez porque presidió una “alocución” a nivel nacional, donde ofreció un respaldo al presidente Gustavo Petro tras la arremetida de Donald Trump en contra del gobierno de Colombia, en medio de la confrontación con Venezuela.

“Expresé mi molestia por la alocución que ella hizo aquí, en la Casa de Nariño, abusando. Estoy hablando con ustedes, la prensa, en este lugar, porque quieren hablar conmigo. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Este palacio, esta Casa de Nariño, es de todos los colombianos, la institución representa a todos. No su agenda personal”, contó Carrillo.

La pelea entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez es a muerte, como la describen sus propios asesores. Ella denunció supuestos malos manejos cuando él gerenció el Fondo Adaptación y elevó las quejas a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y él no solo la denunció por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo. También informó que Rodríguez, al parecer, habría nombrado a primos y amigos personales en el Fondo Adaptación que ella dirige hoy.

Gustavo Petro no ha mediado en esa disputa entre compañeros, pero Angie Rodríguez renunció al Dapre y Carlos Carrillo se sostiene en la UNGRD.

