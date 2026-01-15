Dólar se puso más caro en Colombia este 15 de enero: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 15 de enero en un precio de $ 3.690, lo que significó un incremento de $ 35 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.655.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.701. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.683. El precio promedio es de $ 3.696.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 26,03 millones, registrando además un volumen promedio de 388,59 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 99,080 unidades.

Dolar abrió en este precio este jueves, 15 de enero. Foto: Adobe Stock

Alemania crece tímidamente en 2025 pese a la crisis industrial

La economía alemana, la mayor de la zona euro, creció un 0,2 % en 2025 después de dos años de recesión, y espera acelerar este año pese a una crisis industrial tenaz.

Tras una caída del 0,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023 y del 0,5 % en 2024, la economía alemana parece ahora estabilizarse, según una primera estimación publicada el jueves por el instituto Destatis.

El avance fue modesto en 2025, apenas un 0,2 %, y “se explica principalmente por el incremento de los gastos de consumo de los hogares y del Estado”, declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, citada en el comunicado.

Pero la recuperación económica de la antigua locomotora de la zona euro sigue siendo frágil.

“Todos sabemos que la situación de la economía alemana a principios de 2026 es muy crítica en muchos ámbitos”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz, la víspera.

Alemania crece tímidamente en 2025 pese a la crisis industrial Foto: adobe stock

Su gobierno promete un crecimiento más sólido este año, impulsado por las enormes inversiones previstas en infraestructuras y defensa.

Alemania, antaño muy dependiente del gas ruso, sigue acusando la profunda crisis de su modelo industrial y exportador, fragilizado desde la pandemia y la posterior crisis energética desatada por la invasión de Ucrania.