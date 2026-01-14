Economía

Gobierno inicia conversaciones con China por obras de infraestructura: estos son los proyectos que tienen planeados

A través de un comunicado, el DNP dio a conocer los detalles de la alianza que buscan.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 6:32 p. m.
El DNP mantiene conversaciones para iniciar proyectos de infraestructura junto a China.
El DNP mantiene conversaciones para iniciar proyectos de infraestructura junto a China. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Hace algunas horas, el Departamento Nacional de Planeación anunció el inicio de varias conversaciones con el Gobierno chino para establecer alianzas comerciales con ese país y poner en marcha proyectos estratégicos de infraestructura.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, mantuvo una reunión con el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, para fortalecer las acciones conjuntas en al iniciativa de la Ruta (BRI).

Debate sobre el Presupuesto General de la Nació para 2026 comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara
Directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, Natalia Irene Molina Posso Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Precisan que estos proyectos se darán bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), con el fin de impulsar alianzas comerciales para atraer inversión experiencia, capacidad técnica, escala industrial y trayectoria de China en el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y conectividad.

Es importante tener en cuenta que el modelo de APP es una oportunidad de inversión para empresas chinas, pues permite identificar proyectos estratégicos y estructurarlos técnica y financieramente para su desarrollo bajo dos modalidades. La primera es la APP sin recursos públicos y APP con aportes parciales del Estado de hasta un 30%.

Fusiones y adquisiones
El DNP mantiene conversaciones para iniciar proyectos de infraestructura junto a China. Foto: Getty Images

¿Qué obras busca el DNP con la alianza con China?

La directora del DNP presentó un portafolio de obras dentro del Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINES).

Estos son los planes que proyecta.

  • Plan Nacional de Reactivación Ferroviaria, que prevé la reactivación de 1.500 kilómetros de red férrea entre 2026 y 2040.
  • La estrategia Vías para la Paz, orientada a mejorar corredores viales y potenciar el desarrollo regional.
  • El Programa Nacional de Electrificación del Transporte Público, que impulsa la movilidad de cero emisiones en ciudades priorizadas.
  • Colombia Solar, para ampliar el acceso a energías limpias y fortalecer la transición energética.
  • Iniciativas de conectividad digital y fibra óptica en regiones estratégica
  • Proyectos de agua y saneamiento básico que impulsan el desarrollo y el bienestar en territorios priorizados.
Los corredores férreos nacionales aún se mantienen y gran parte de las estaciones pueden recuperarse.
El DNP mantiene conversaciones para iniciar proyectos de infraestructura junto a China. Foto: iStock

“Estamos trabajando para que el Plan Nacional de Desarrollo se cumpla para el bienestar de las regiones, por eso priorizamos proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento de las comunidades y hoy, con esta reunión, avanzamos en el proceso liderando la articulación institucional y la concertación de mesas técnicas con los ministerios y actores involucrados, para que estos proyectos se concreten mediante la cooperación bilateral y se traduzcan en beneficios reales para los territorios y nuestra gente”, indicó la directora Molina Posso.

