Inquilinos

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

Propietarios e inquilinos enfrentan un nuevo equilibrio de derechos en un mercado cada vez más tensionado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Javier Andrés Pineda Rangel

13 de enero de 2026, 3:52 p. m.
Los propietarios deberán seguir procesos más largos para recuperar un inmueble.
Los propietarios deberán seguir procesos más largos para recuperar un inmueble. Foto: 123RF

En Colombia, una interpretación actualizada de la Ley 820 de 2003 que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana generado cambios importantes en el mercado de alquileres, con efectos directos tanto para inquilinos como para propietarios.

La normativa, que tradicionalmente buscaba equilibrar derechos y obligaciones en los acuerdos de arriendo, ahora impide desalojos inmediatos y permite a los inquilinos permanecer en una vivienda por periodos más largos bajo ciertas condiciones.

Históricamente, los contratos de alquiler se pactaban por plazos de un año, con la posibilidad de prórrogas automáticas anuales si ninguna de las partes manifestaba su intención de no continuar con el contrato dentro de los tiempos legales establecidos.

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

Este mecanismo de renovación automática previsto en la misma Ley 820 ahora se interpreta de manera que puede extender la permanencia del inquilino más allá del primer año, incluso hasta dos años o más, sin necesidad de firmar un nuevo contrato.

Macroeconomía

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

Macroeconomía

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Macroeconomía

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Macroeconomía

Gobierno Petro investigará a empresas que suban precios por el aumento del salario mínimo: sector de construcción afectado

Macroeconomía

Importante cambio para trabajadores en Colombia por plata extra que les dan en enero: así funciona

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 13 de enero: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Gobierno saca para comentarios decreto sobre ajustes a los precios de la vivienda de interés social que están atados al salario mínimo

Cápsulas

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Consumo inteligente

Arriendos: por esta razón podrían ser demandados los dueños de un predio

Macroeconomía

¿Pueden no arrendarle una vivienda si tiene hijos? Esto dice la ley colombiana

El ajuste en la aplicación de la ley significa que un arrendatario que cumple con sus obligaciones contractuales puede evitar el desalojo inmediato aún cuando el contrato haya vencido, siempre y cuando presente su aviso con la antelación requerida o no se genere mora en el pago del canon de arrendamiento.

Esta protección busca reducir conflictos entre propietarios e inquilinos y ofrecer mayor estabilidad habitacional, especialmente en un momento donde la búsqueda de vivienda puede ser costosa y compleja.

La eliminación práctica del desalojo inmediato es una de las principales consecuencias de esta interpretación legal. Según abogados expertos en arrendamientos urbanos, el marco actual obliga a que cualquier proceso de restitución de la vivienda por parte del propietario respete plazos y procedimientos específicos, evitando así retiradas abruptas de los inquilinos.

Esto implica que antes de proceder legalmente al desalojo, las partes deben cumplir con notificaciones y períodos de preaviso definidos por la ley, y los jueces tienen mayor margen para evaluar las causas antes de ordenar la restitución del inmueble.

Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

Sin embargo, no se trata de una abolición total del derecho del propietario a recuperar su vivienda. La normativa sigue permitiendo que el dueño inicie procesos judiciales en casos de incumplimiento del contrato, como mora en los pagos o daños a la propiedad, siempre dentro de los tiempos procesales establecidos.

El mercado inmobiliario enfrenta un nuevo equilibrio entre derechos y obligaciones.
El mercado inmobiliario enfrenta un nuevo equilibrio entre derechos y obligaciones. Foto: ADOBE STOCK

Pero la interpretación reciente de la Ley 820 suaviza la posibilidad de desalojos inmediatos, subrayando la importancia de que las partes negocien y cumplan con los requisitos legales antes de tomar acciones drásticas.

Para muchos arrendatarios, esta modificación representa una oportunidad para conseguir una mayor estabilidad en un mercado donde encontrar una vivienda asequible y adecuada puede implicar trámites largos y costosos.

Unos 4,84 billones de pesos en fiducias están sin ejecución: el fuerte informe de la Contraloría que rajó al Ministerio de Vivienda

Al mismo tiempo, expertos señalan que esta nueva lectura de la ley obliga a los propietarios a planear con más cuidado la gestión de sus inmuebles, enfatizando la necesidad de redactar contratos claros y de cumplir con todas las obligaciones legales para evitar disputas.

La reforma prioriza la estabilidad del inquilino y regula con mayor precisión los tiempos y condiciones bajo los cuales se puede recuperar la posesión de una vivienda, marcando un nuevo capítulo en la relación entre arrendadores y arrendatarios en el país.

Más de Macroeconomía

Dinero / Billetes Colombia

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

1

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Solo los contratos que cumplen un año o más sin ajuste podrán recibir el aumento autorizado a partir de noviembre.

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

aranceles EEUU Dólar

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Gobierno Petro investigará a empresas que suban precios por el aumento del salario mínimo: sector de construcción afectado

Trabajadores han retirado $5,5 billones de cesantías a octubre

Importante cambio para trabajadores en Colombia por plata extra que les dan en enero: así funciona

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Dólar en casas de cambio para este 13 de enero: así se mueve la divisa

Los precios de las viviendas sociales en Colombia (interés social e interés prioritario) están atadas al aumento del salario mínimo.

Gobierno saca para comentarios decreto sobre ajustes a los precios de la vivienda de interés social que están atados al salario mínimo

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.

Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global. Opera en Colombia desde 1994

Fitch Ratings advierte impacto por aumento desbordado de salario mínimo en Colombia: “Los riesgos para el crecimiento han aumentado”

Noticias Destacadas