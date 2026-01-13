Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

En Colombia, una interpretación actualizada de la Ley 820 de 2003 que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana generado cambios importantes en el mercado de alquileres, con efectos directos tanto para inquilinos como para propietarios.

La normativa, que tradicionalmente buscaba equilibrar derechos y obligaciones en los acuerdos de arriendo, ahora impide desalojos inmediatos y permite a los inquilinos permanecer en una vivienda por periodos más largos bajo ciertas condiciones.

Históricamente, los contratos de alquiler se pactaban por plazos de un año, con la posibilidad de prórrogas automáticas anuales si ninguna de las partes manifestaba su intención de no continuar con el contrato dentro de los tiempos legales establecidos.

Este mecanismo de renovación automática previsto en la misma Ley 820 ahora se interpreta de manera que puede extender la permanencia del inquilino más allá del primer año, incluso hasta dos años o más, sin necesidad de firmar un nuevo contrato.

El ajuste en la aplicación de la ley significa que un arrendatario que cumple con sus obligaciones contractuales puede evitar el desalojo inmediato aún cuando el contrato haya vencido, siempre y cuando presente su aviso con la antelación requerida o no se genere mora en el pago del canon de arrendamiento.

Esta protección busca reducir conflictos entre propietarios e inquilinos y ofrecer mayor estabilidad habitacional, especialmente en un momento donde la búsqueda de vivienda puede ser costosa y compleja.

La eliminación práctica del desalojo inmediato es una de las principales consecuencias de esta interpretación legal. Según abogados expertos en arrendamientos urbanos, el marco actual obliga a que cualquier proceso de restitución de la vivienda por parte del propietario respete plazos y procedimientos específicos, evitando así retiradas abruptas de los inquilinos.

Esto implica que antes de proceder legalmente al desalojo, las partes deben cumplir con notificaciones y períodos de preaviso definidos por la ley, y los jueces tienen mayor margen para evaluar las causas antes de ordenar la restitución del inmueble.

Sin embargo, no se trata de una abolición total del derecho del propietario a recuperar su vivienda. La normativa sigue permitiendo que el dueño inicie procesos judiciales en casos de incumplimiento del contrato, como mora en los pagos o daños a la propiedad, siempre dentro de los tiempos procesales establecidos.

El mercado inmobiliario enfrenta un nuevo equilibrio entre derechos y obligaciones. Foto: ADOBE STOCK

Pero la interpretación reciente de la Ley 820 suaviza la posibilidad de desalojos inmediatos, subrayando la importancia de que las partes negocien y cumplan con los requisitos legales antes de tomar acciones drásticas.

Para muchos arrendatarios, esta modificación representa una oportunidad para conseguir una mayor estabilidad en un mercado donde encontrar una vivienda asequible y adecuada puede implicar trámites largos y costosos.

Al mismo tiempo, expertos señalan que esta nueva lectura de la ley obliga a los propietarios a planear con más cuidado la gestión de sus inmuebles, enfatizando la necesidad de redactar contratos claros y de cumplir con todas las obligaciones legales para evitar disputas.

La reforma prioriza la estabilidad del inquilino y regula con mayor precisión los tiempos y condiciones bajo los cuales se puede recuperar la posesión de una vivienda, marcando un nuevo capítulo en la relación entre arrendadores y arrendatarios en el país.