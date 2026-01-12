Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

En la tarde del domingo 11 de enero de 2026, el Gobierno Nacional dio a conocer el borrador del decreto mediante el cual se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social y desindexar los precios del salario mínimo.

En primer lugar, se destaca en el documento el tope general del valor de la Vivienda de Interés Social. Este tendrá como regla general el equivalente a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023.

El Gobierno Nacional deberá presentar el decreto en los próximos días. Foto: Cortesía Ministerio de Vivienda

“Precio en pesos colombianos y prohibición de indexación posterior. Toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos, el cual constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización”, señala el borrador.

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Junto a esto, se destaca que en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces.

Por último, se señala que solo podrán realizarse ajustes al precio en pesos colombianos cuando existan motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y que estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE).

Críticas al borrador presentado

Por medio de su cuenta de X, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, compartió su posición frente al borrador presentado por el Gobierno Nacional, destacando que el mismo sería un decreto que generaría “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Da la sensación de una mayor transparencia para el comprador en el valor de los proyectos VIS al no indexar precios, pero se le olvidan varias cosas: 1. La construcción de VIS es un proyecto de más largo plazo (puede durar años) y en el camino hay aumentos de costos de salarios (como el reciente aumento del salario mínimo desbordado), de tasas de interés, de costos financieros, de costos de licenciamiento, de costos de otros insumos, entre otros”, señaló Restrepo.

UN DECRETO QUE ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA !!



Da la sensación de una mayor transparencia para el comprador en el valor de los proyectos VIS al no indexar precios y con ello es bastante populista, pero se le olvidan varias cosas:



1. La construcción VIS es un proyecto… https://t.co/IZGpGlCwkJ — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) January 11, 2026

Otra de las voces que criticó el borrador presentado fue el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, quien destacó que el documento muestra la improvisación del actual gobierno.

“Como si no bastara la desaceleración del sector, este gobierno que prometió viviendas es hoy responsable de que miles de familias de menores ingresos vean enterrado su sueño de casa propia, por un aumento irresponsable del salario mínimo que disparó los costos y frenó proyectos”, señaló David Luna.

Improvisación y más improvisación.



Los encargos fiduciarios y las promesas de compraventa de vivienda VIS se pactan 2, 3 o incluso 4 años antes de la entrega. 🤯



Este decreto NO va a bajar ni un peso los precios de las viviendas que se entregarán en 2026. El daño ya está hecho.… https://t.co/ur6CrgVNKl — David Luna (@lunadavid) January 11, 2026

Por último, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló que con esta nueva medida se estaría destruyendo la política de vivienda del país.

“Destruyeron la política de Vivienda. La política de vivienda en Colombia atraviesa su peor momento en la historia. El sector completa nueve trimestres consecutivos en negativo, y la oferta de vivienda ha caído cerca del 50%. El resultado es evidente: las familias más pobres están siendo empujadas a la informalidad y a condiciones de vida cada vez más indignas”, señaló Henao.