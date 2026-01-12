Economía

Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

El documento fue compartido por el Gobierno Nacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de enero de 2026, 6:43 p. m.
El decreto busca ajustar las normativas de los proyectos de vivienda VIS.
El decreto busca ajustar las normativas de los proyectos de vivienda VIS. Foto: getty images

En la tarde del domingo 11 de enero de 2026, el Gobierno Nacional dio a conocer el borrador del decreto mediante el cual se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social y desindexar los precios del salario mínimo.

En primer lugar, se destaca en el documento el tope general del valor de la Vivienda de Interés Social. Este tendrá como regla general el equivalente a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023.

Con 200 mil subsidios para viviendas VIS y No VIS, el Gobierno Nacional busca incentivar la compra de vivienda.
El Gobierno Nacional deberá presentar el decreto en los próximos días. Foto: Cortesía Ministerio de Vivienda

“Precio en pesos colombianos y prohibición de indexación posterior. Toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos, el cual constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización”, señala el borrador.

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Junto a esto, se destaca que en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces.

Dinero

Fitch Ratings advierte impacto por aumento desbordado de salario mínimo en Colombia: “Los riesgos para el crecimiento han aumentado”

Macroeconomía

Aunque dato de inflación de 2025 evidencia un alivio, las presiones persisten. ¿En cuánto cerraría el IPC de este año?

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Macroeconomía

Expertos analizan la inflación revelada por el Dane y detallan las expectativas para el 2026

Macroeconomía

El otro lado de las compras baratas por internet

Macroeconomía

Alerta en los departamentos: gobernadores rechazan cambio clave en impuestos al consumo

Política

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social

Macroeconomía

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Macroeconomía

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026

Por último, se señala que solo podrán realizarse ajustes al precio en pesos colombianos cuando existan motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y que estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE).

Críticas al borrador presentado

Por medio de su cuenta de X, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, compartió su posición frente al borrador presentado por el Gobierno Nacional, destacando que el mismo sería un decreto que generaría “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Da la sensación de una mayor transparencia para el comprador en el valor de los proyectos VIS al no indexar precios, pero se le olvidan varias cosas: 1. La construcción de VIS es un proyecto de más largo plazo (puede durar años) y en el camino hay aumentos de costos de salarios (como el reciente aumento del salario mínimo desbordado), de tasas de interés, de costos financieros, de costos de licenciamiento, de costos de otros insumos, entre otros”, señaló Restrepo.

Otra de las voces que criticó el borrador presentado fue el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, quien destacó que el documento muestra la improvisación del actual gobierno.

“Como si no bastara la desaceleración del sector, este gobierno que prometió viviendas es hoy responsable de que miles de familias de menores ingresos vean enterrado su sueño de casa propia, por un aumento irresponsable del salario mínimo que disparó los costos y frenó proyectos”, señaló David Luna.

Por último, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló que con esta nueva medida se estaría destruyendo la política de vivienda del país.

“Destruyeron la política de Vivienda. La política de vivienda en Colombia atraviesa su peor momento en la historia. El sector completa nueve trimestres consecutivos en negativo, y la oferta de vivienda ha caído cerca del 50%. El resultado es evidente: las familias más pobres están siendo empujadas a la informalidad y a condiciones de vida cada vez más indignas”, señaló Henao.

Más de Macroeconomía

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.

Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global. Opera en Colombia desde 1994

Fitch Ratings advierte impacto por aumento desbordado de salario mínimo en Colombia: “Los riesgos para el crecimiento han aumentado”

Inflación

Aunque dato de inflación de 2025 evidencia un alivio, las presiones persisten. ¿En cuánto cerraría el IPC de este año?

Economia

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Inflación

Expertos analizan la inflación revelada por el Dane y detallan las expectativas para el 2026

Tienda virtual Compras virtuales

El otro lado de las compras baratas por internet

Los mandatarios regionales advierten que la medida podría aumentar el contrabando y debilitar el recaudo territorial.

Alerta en los departamentos: gobernadores rechazan cambio clave en impuestos al consumo

El mercado está aumentado su oferta de productos para las personas mayores de 50 años. Foto: www.vecteezy.com/free

Última oportunidad para cambiar de fondo de pensión: Colpensiones fija fecha clave

Dolar precio

Dólar cayó en Colombia este 9 de enero: así cerró la divisa americana

Noticias Destacadas