Hace poco más de una semana, el Gobierno Nacional ajustó el salario mínimo para 2026, que recibió un incremento del 23 % y quedó sobre $1.750.000. Tras el incremento, se revivió una propuesta que el Gobierno nacional había mencionado hace algunas semanas, con la que buscan desindexar los precios de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario.

Es importante recordar que en Colombia existen proyectos VIS, que son proyectos habitacionales para familias de bajos y medianos ingresos, con precios máximos regulados por el Gobierno (hasta 150 SMMLV en ciudades grandes).

Este es el proyecto con el que el Gobierno plantea desindexar la VIS del salario mínimo. Foto: Getty Images

De otro lado, la vivienda VIP es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 90 SMLMV.

El reciente aumento del salario mínimo haría crecer el precio de la vivienda VIS de los $213.525.000 a $262.500.000. De otro lado, la vivienda VIP crecería de $128.115.000 a $157.500.000.

Recientemente, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al tema, al asegurar que el decreto para la desindexación ya avanza.

En Caracol Radio, Sanguino aseguró que analizan las consideraciones legales para evitar que este decreto resulte objetado por las cortes o por una eventual demanda ciudadana.

Adicional a ello, precisó que el Gobierno ha desindexado cerca de 225 ítems, la mayoría de los bienes de consumo.

Los expertos aseguraron que esta decisión aumentaría la incertidumbre en el sector, al indexar el precio de vivienda a otros rubros como la UVR u otra unidad. Esto afectaría principalmente a proyectos que están por lanzarse y se estima que causaría deserciones en la compra de muchos.

Son varios los efectos que se han visto en el mercado de vivienda. De hecho, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) precisó que, tras la fuerte subida del salario mínimo, se generaría un alza en el costo de vivienda VIS cerca de un 10 %.