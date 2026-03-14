Gobierno Petro logra cuatro acuerdos con Venezuela, luego de cancelar reunión en la frontera

El presidente Gustavo Petro entregó el balance de la reunión que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, con la administración de Delcy Rodríguez en Caracas.

El encuentro se ordenó luego de que, de común acuerdo, ambos mandatarios decidieron cancelar su cita en la frontera con Cúcuta, alegando problemas de seguridad para Rodríguez.

Cuando se frenó la cumbre, se solicitó el traslado de la canciller hacia territorio venezolano para avanzar en el diseño de una agenda junto a los funcionarios delegados de palacio de Miraflores.

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La primera noticia que dio a conocer fue que el próximo 23 y 24 de abril se llevará a cabo la reunión binacional de buena vecindad en Maracaibo, pero no se anticipó el alcance de la cumbre.

“Podemos anunciar que tendremos la reunión de vecindad binacional. El Gobierno de Colombia quiere agradecer al gobierno de Venezuela por esta reunión”, dijo la ministra frente a los medios de comunicación.

Petro profundizó en los cuatro acuerdos que lograron sus funcionarios en Caracas en las últimas horas, los cuales calificó en su cuenta de X como “supremamente exitosa”.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

En primer lugar, señaló: “Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”.

Frente a las estrategias de seguridad en la zona fronteriza, amenazada por la presencia de estructuras criminales de los dos países, Petro dijo: “Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera”.

En materia de suministro de energía, el mandatario contó: “La integración energética avanza y esperamos el levantamiento de sanciones OFAC para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional”.

Así fue la reunión entre delegaciones de Colombia y Venezuela en Caracas, tras frustrada cita presidencial

El Gobierno Petro informó que sigue vigente la invitación para que Delcy Rodríguez se traslade a Colombia y pueda sostener una reunión presencial con Gustavo Petro.