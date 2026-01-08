Economía

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Este fue uno de los escándalos de estafa más sonados del último año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 3:03 p. m.
Felipe Rocha Medina convenció a amigos de invertir en un negocio con jugosa rentabilidad, que resultó ser una estafa.
Felipe Rocha Medina convenció a amigos de invertir en un negocio con jugosa rentabilidad, que resultó ser una estafa. Foto: Guillermo Torres- Semana/API

La Superintendencia de Sociedades informó este 8 de enero, a través de un comunicado de prensa, la finalización del proceso de intervención judicial por captación no autorizada adelantado contra el señor Felipe Rocha Medina, la sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA S. en C., y la señora María Francisca Medina.

El organismo había determinado, a través de la Resolución 900-010151, que Rocha y la sociedad descrita se encontraban desarrollando operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

Felipe Rocha Medina es un empresario y ganadero del país. Aprovechando su prestigio, fue involucrando a sus amigos en un “fondo ganadero” con el que prometía rentabilidades del 30 por ciento sobre el capital aportado.
Felipe Rocha Medina es un empresario y ganadero del país. Aprovechando su prestigio, fue involucrando a sus amigos en un “fondo ganadero” con el que prometía rentabilidades del 30 por ciento sobre el capital aportado. Foto: suministradas a semana api

Tras esta situación, se ordenó la intervención judicial bajo la medida de toma de posesión de los mencionados sujetos, decretó medidas cautelares sobre la totalidad de sus bienes. Además, se designó como agente interventora a la doctora Mónica Alexandra Macías. También se indicó que la diligencia de toma de posesión y entrega de información financiera y contable se llevó a cabo el 24 de agosto de 2023.

Condenan a seis años y dos meses de prisión a Felipe Rocha, el joven empresario que estafó a la élite bogotana con una “pirámide ganadera”

La entidad indicó además que el 26 de septiembre de 2023 se practicó el secuestro de los bienes inmuebles de los intervenidos, en particular de una finca ubicada en el municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca. La madre de Felipe Rocha, María Francisca Medina de Rocha, fue vinculada al proceso posteriormente, tras practicar funciones de administradora de la sociedad descrita anteriormente.

Macroeconomía

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Macroeconomía

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

Macroeconomía

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

Macroeconomía

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

Macroeconomía

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

Dinero

Hoy se conoce la cifra de inflación de 2025. Expectativa por dato clave para determinar precios este año. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo?

Nación

Condenan a seis años y dos meses de prisión a Felipe Rocha, el joven empresario que estafó a la élite bogotana con una “pirámide ganadera”

Empresas

SuperSociedades ordenó intervención de reconocida empresa por esquema piramidal: “30 personas afectadas”

Nación

Esta es la sentencia contra Felipe Rocha, el empresario que estafó a la élite bogotana con una pirámide ganadera

Felipe Rocha, el empresario que estafó a la elite bogotana con una pirámide ganadera, no aceptó cargos
Felipe Rocha, el empresario que estafó a la elite bogotana con una pirámide ganadera, no aceptó cargos Foto: Fiscalía

Posterior a ello, el 17 de abril de 2024 se aprobó un inventario valorado en bienes que ascendió a una suma de 29.230 millones. Luego se reconocieron 63 afectados por 15.408 millones de pesos y 6 afectados extemporáneos por 1.044 millones de pesos.

“En desarrollo de dicho trámite, a través de un mecanismo fiduciario se destinó uno de los bienes de los intervenidos, correspondiente a una parte de la finca Achury Viejo ubicada en Sesquilé, al pago de los gastos de administración, por valor de $268.760.824, y a la devolución de la totalidad de los recursos reconocidos a favor de los afectados oportunos y extemporáneos”, indicó la SuperSociedades.

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

La entidad confirmó que los 69 afectados reconocidos recibieron el 100 % de sus reclamaciones, por un monto total de $16.453.099.730.

La devolución total de los recursos a los afectados evidencia la eficacia de las medidas adoptadas y la determinación con la que actuamos frente a prácticas de captación ilegal. Al mismo tiempo, desde la Superintendencia de Sociedades impulsamos una estrategia pedagógica contra el fraude, porque la mejor defensa es la prevención: por eso invitamos a la ciudadanía a informarse, verificar y consultar fuentes oficiales antes de invertir. Nuestro compromiso es fortalecer la cultura financiera y evitar que los colombianos caigan en trampas disfrazadas de oportunidades”, precisó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

El empresario Felipe Rocha se entrega a las autoridades.
El empresario Felipe Rocha se entrega a las autoridades. Foto: Fiscalía.

Finalmente el organismo indicó que una vez cumplido el fin devolutivo del proceso de intervención y presentado el informe por parte de la agente interventora, se declaró terminado el proceso ante el pago total de las reclamaciones oportunas y extemporáneas, con lo que se ordena la devolución de los bienes remanentes a los intervenidos.

Más de Macroeconomía

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Pirámide de millonarios

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

La medida busca evitar cobros indebidos y equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos en todo el país.

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

Edwin Palma, ministro de Minas

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

Colpensiones

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Pesos Colombia Dólares

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

Inflación, Dolar

Hoy se conoce la cifra de inflación de 2025. Expectativa por dato clave para determinar precios este año. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo?

Llevar un presupuesto donde se prioricen las necesidades, evita deudas innecesarias

Federación Colombiana de Municipios expresa su preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

Economia

Dónde poner el dinero en 2026: las apuestas para América Latina

Noticias Destacadas