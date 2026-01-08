Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

En Colombia, existe un marco regulatorio claro para las personas que residen en arriendo o que tienen inmuebles destinados al alquiler. Es importante precisar que el arriendo es una de las modalidades más comunes para acceder a una vivienda sin adquirirla completamente.

El arriendo es una relación jurídica que se configura cuando el propietario de un bien cede de manera temporal su uso y disfrute a otra persona, a cambio del pago de una renta. Popularmente, se conoce como alquiler y se formaliza mediante un contrato.

Esto es lo que debe saber sobre el pago de inquilinos. Foto: 123RF

La Ley 820 de 2003 precisa las responsabilidades y los derechos que tienen los propietarios e inquilinos, por lo que ofrece un soporte legal para que se pueda resolver cualquier diferencia entre las partes.

Una de las discusiones más frecuentes es la relacionada con el pago o el arreglo obligatorio que deben asumir los propietarios. Se trata del tema de la pintura del inmueble.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó licencia al proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá

Durante años ha existido la duda sobre si, al entregar un apartamento, el arrendatario debe devolverlo totalmente pintado o si esta es una responsabilidad del arrendador.

El Ministerio de Justicia aseguró que dichos arreglos le corresponden al arrendatario, quien es la persona que habita el inmueble y paga una renta, dado que se trata de daños o deterioros causados por el uso.

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación

La cartera judicial precisa que la situación podrá ser distinta en caso de que el deterioro sea producido por fuerza mayor o caso fortuito, es decir, un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever, como la mala calidad de los materiales. En estos casos es responsabilidad del arrendador.

También hay una discusión respecto al pago del arriendo y el plazo para hacerlo. La norma indica que este pago es potestativo, lo que significa que el propietario plasma en el contrato de arrendamiento los días que se consideran prudentes para que se pueda hacer el pago de la mensualidad.

Esto es lo que debe saber sobre el pago de inquilinos. Foto: Propiedad horizontal