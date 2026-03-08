CÁPSULA

Mujeres lideran la búsqueda de vivienda en Colombia, según datos de Fincaraíz

La mayoría de la demanda se concentra en mujeres jóvenes que priorizan ubicación, seguridad y flexibilidad, con predominio del arriendo sobre la compra.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
La dinámica del mercado de vivienda en Colombia ha registrado cambios en los últimos años, con un aumento en la participación femenina en la búsqueda y decisión sobre espacios habitacionales. De acuerdo con datos del portal Fincaraiz.com.co, las mujeres representan el 57% de las visitas a la plataforma, frente a un 43% correspondiente a hombres.

El análisis señala que esta tendencia se concentra principalmente en mujeres jóvenes profesionales. El grupo entre 25 y 34 años reúne el 37,5 % de la demanda total registrada en el portal y muestra una preferencia por factores como la flexibilidad y la ubicación estratégica, por encima de los modelos tradicionales de propiedad.

“Cada vez más mujeres lideran el proceso de búsqueda y toma de decisión, mostrando un nivel de comparación mucho más riguroso antes de concretar un contacto con el oferente. Esta madurez en la búsqueda se refleja en una clara preferencia por el apartamento en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, donde la seguridad y la conectividad son factores decisivos”, aseguró Lesly Posada, directora comercial del portal Fincaraiz.com.co.

El comportamiento de las usuarias también refleja cambios en los criterios de elección. Más allá del tamaño del inmueble, la ubicación aparece como el principal factor al momento de seleccionar vivienda. La cercanía a comercios, transporte público, colegios y centros de salud se ubica entre los aspectos más valorados.

A esto se suman condiciones como la seguridad —representada en vigilancia permanente y portería—, además de la iluminación natural y la ventilación. También se observa mayor interés por zonas comunes que integren actividades laborales y personales, como gimnasios, espacios de coworking y áreas verdes.

En cuanto a la modalidad de acceso, el 71 % de las preferencias corresponde al arriendo. “En cuanto a la modalidad de acceso, existe una marcada tendencia hacia el arriendo, que representa el 71 % de las preferencias, impulsado por mujeres jóvenes que buscan movilidad y flexibilidad laboral”, aseveró Posada.

El 29 % restante corresponde a búsquedas con intención de compra, especialmente en estratos medio y medio alto, con interés en proyectos de vivienda nueva y vivienda de interés social (VIS). Según el análisis, las mujeres suelen comparar múltiples opciones y evaluar factores como la relación costo-beneficio, la seguridad del sector y las características del edificio antes de establecer contacto con los oferentes.

