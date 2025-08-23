SuperSociedades ordenó intervención de reconocida empresa por esquema piramidal: “30 personas afectadas”

La Superintendencia de Sociedades anunció hace algunos días la intervención y suspensión de actividades de una reconocida empresa en Colombia, dado que evidenció presuntas actuaciones irregulares de cara a los clientes de la compañía. La orden fue impartida a través de la Resolución 900-009027 de 19 de agosto de 2025 (radicado 2025-01-58797).

Se trata del establecimiento de comercio Academia Fox Pozo de Oportunidades, de Josué Zorro, propietario del establecimiento, y de Nidia Enith Caro Tuay. De acuerdo con el comunicado, la investigación realizada por el organismo determinó que la academia, a través de contratos, ofrecía un portafolio de inversión.

El organismo encontró varias anomalías en el establecimiento. | Foto: adobestock

Dicho portafolio buscaba, según la entidad, la inversión de trading garantizado con una rentabilidad del 10 %, mediante cursos en los que se prometía aprender a invertir y aplicar conocimientos para obtener ganancias al entregar el dinero.

El organismo también detalló que en algunos contratos firmados, se acordaba el depósito de dinero, tanto en pesos colombianos como en dólares americanos. Sin embargo, este negocio no se encontraba soportado en ninguna fuente real de generación de valor, lo cual lo convierte en un esquema insostenible que se apoya exclusivamente de la entrada de recursos, según la Supersociedades.

Es importante tener en cuenta que esta característica es propia de un sistema de captación no autorizada, que es un tipo de esquema piramidal.

La SuperSociedades determinó que la empresa y las personas mencionadas desarrollaron una operación que involucra actividades que se enmarcan en los supuestos de captación no autorizada de dineros del público, con un pasivo con el público de, por lo menos, $ 1.949.941.198,56, con aproximadamente 30 personas afectadas.

“Invito a toda la ciudadanía a informarse de manera adecuada sobre las ofertas de inversión que reciben y a denunciar cualquier hecho sospechoso ante las autoridades competentes. Solo actuando con prevención y responsabilidad podemos proteger nuestro dinero y evitar convertirnos en víctimas de esquemas fraudulentos que afectan la confianza y la seguridad económica de los colombianos”, comentó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

El organismo recordó que las facultades de la SuperSociedades tienen por objeto restablecer y preservar el interés público, el orden social y los derechos de los depositantes, por esa razón, se ordenó la suspensión de las actividades de captación no autorizada de dinero y se iniciará, próximamente, el proceso de intervención judicial.