Dólar en casas de cambio para este lunes festivo: así se mueve el 23 de marzo

El dólar es clave para la economía colombiana porque actúa como referencia principal en el comercio internacional, la deuda externa y la inversión, impactando directamente la inflación y el poder adquisitivo local. Un dólar alto encarece las importaciones, los alimentos y la tecnología, y devalúa el peso, mientras beneficia a exportadores y receptores de remesas.

La moneda estadounidense ha pasado por escenarios de alta fluctuación en los últimos meses y, por ello, ha registrado caídas importantes en su precio, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes se han volcado a monitorear su comportamiento para entender si pueden generar o no rentabilidad con esta moneda.

Así se mueve la moneda hoy. Foto: Getty IMAGES

Aquí le contamos cuál es el precio de la divisa en casas de cambio para la jornada de este lunes festivo. Tenga en cuenta que en estos establecimientos puede hacer la compra y venta de divisas sin tanto papeleo y sin hacer numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes, 23 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.77 y de venta de $3,723.08.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,654 3,737 83 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,670 3,700 30 Medellín 3,549 3,704 155 Pereira 3,620 3,720 100

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 23 de marzo de 2026 3600.77 3723.08 3704.87 domingo 22 de marzo de 2026 3600.77 3723.08 3704.87 sábado 21 de marzo de 2026 3601.15 3723.08 3704.87 viernes 20 de marzo de 2026 3601.54 3722.69 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3607.69 3726.54 3704.17 miércoles 18 de marzo de 2026 3608.08 3726.15 3689.97 martes 17 de marzo de 2026 3597.31 3716.54 3691.9 lunes 16 de marzo de 2026 3598.46 3718.46 3685.53

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Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,640 3,730 90 Cambios Kapital 3,660 3,700 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,710 50 Latin Cambios 3,660 3,720 60 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.