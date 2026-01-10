Sectores

El comportamiento de los sectores económicos será muy heterogéneo en 2026. ¿A cuáles les irá bien y en dónde habrá dificultades?

El alza del salario mínimo traerá grandes desafíos para las distintas actividades económicas que mueven el PIB. Hay optimismo con el agro y el entretenimiento, y temor por la construcción y los hidrocarburos.

GoogleSiga las noticias económicas en Discover para mantenerse al día

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 7:59 a. m.
Los sectores económicos tendrán muchas variables para el próximo año.
Los sectores económicos tendrán muchas variables para el próximo año. Foto: Getty Images

Industria

Un año de retos y oportunidades

Para 2026 hay gran incertidumbre debido a las perspectivas negativas derivadas del incremento del salario mínimo.
Para 2026 hay gran incertidumbre debido a las perspectivas negativas derivadas del incremento del salario mínimo. Foto: getty images

Luego de terminar un año de recuperación, con un crecimiento de 2,2 por ciento en los primeros diez meses, la industria nacional encara 2026 en medio de importantes desafíos, marcados por un fuerte aumento de los costos laborales y de otros como los de la energía –por el incremento en el gas–, al igual que la entrada en vigor de nuevos impuestos derivados de la emergencia económica. Asimismo, la amenaza de un nuevo brote inflacionario ensombrece las perspectivas de este sector económico, que ha venido impulsado por la confección de prendas de vestir, la fabricación de equipo de transporte, en particular de motocicletas, y de otros productos químicos.

Si bien hasta noviembre de 2025 el índice de confianza comercial, que mide Fedesarrollo, se ubicaba al alza respecto al mes previo, para 2026 hay gran incertidumbre debido a las perspectivas negativas derivadas del incremento del salario mínimo, que distorsiona todo el mercado laboral. A ello se suman las expectativas generadas por el proceso electoral, lo que lleva a muchas empresas a poner en pausa sus proyectos de inversión.

Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

Plataformas como Trading Economics estiman que la producción industrial podría crecer entre 2,3 y 2,5 por ciento en 2026, mientras que la encuesta de LatinFocus Consensus ve un 2,9 por ciento. Un factor que jugaría a favor de la actividad manufacturera es la recuperación del mercado venezolano, pues demanda muchos de los productos nacionales y se le podría atender rápidamente.

Según la Cámara Colombo Venezolana, las exportaciones nacionales al vecino país de enero a octubre de 2025 alcanzaron 875,5 millones de dólares, 10,5 por ciento más que un año atrás. Esta expansión ha estado impulsada, principalmente, por el envío de materiales plásticos, manufacturas, grasas y aceites animales o vegetales.

Dinero

Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

Dinero

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

Dinero

Amparado en la emergencia económica viene una versión más fuerte del impuesto al patrimonio. ¿Confiscatorio?

Dinero

En año de Mundial, estas son las millonarias cifras que moverá el evento deportivo más importante del planeta

Dinero

La situación fiscal no mejora: más deuda y en emergencia económica. Este es el panorama

Dinero

La infraestructura, la llegada de una poderosa fintech y la evolución de la integración de Tigo y Movistar abren las movidas de 2026

Dinero

En medio de la incertidumbre, estos sectores pueden ser ganadores este año. ¿Por qué?

Opinión

Un año que confirma que hay que seguir invirtiendo en Colombia

Mundo

Sistema de inteligencia artificial impulsado por satélite descubre depósito de 329 millones de toneladas de litio

Cápsulas

Se cumplen 25 años de la norma andina que impulsó la protección de la propiedad industrial en la región

Comercio

En medio de la incertidumbre

El 34 por ciento prevé mejoras en los próximos seis meses, el 53 por ciento espera un desempeño similar al de 2025 y el 13 por ciento se declara pesimista.
El 34 por ciento prevé mejoras en los próximos seis meses, el 53 por ciento espera un desempeño similar al de 2025 y el 13 por ciento se declara pesimista. Foto: getty images

La actividad comercial mostró mayor dinamismo al final del año tras las caídas de periodos anteriores. El 38 por ciento de los comerciantes encuestados por Fenalco reportaron aumentos en sus ventas y un 37 por ciento indicó estabilidad.

Fechas promocionales como el Black Friday, la Navidad y eventos como el Salón del Automóvil impulsaron a este sector. No obstante, segmentos como confecciones enfrentan una fuerte presión de plataformas como Shein y Temu, lo que ha generado alertas en el sector moda y cierres en tiendas de centros comerciales, según la Bitácora de Fenalco.

El otro lado de las compras baratas por internet

En contraste, muestran mayor dinamismo alimentos, electrónica –celulares y computadores– y cosméticos. Para 2026, las expectativas son mixtas: el 34 por ciento prevé mejoras en los próximos seis meses, el 53 por ciento espera un desempeño similar al de 2025 y el 13 por ciento se declara pesimista.

Construcción

Amenaza para la vivienda

Luces y sombras de 2026_3
Foto: getty images

Como otros sectores intensivos en mano de obra, la construcción enfrenta un impacto crítico por el aumento del 23 por ciento del salario mínimo. Este indicador, además, funciona como variable de indexación en contratos y precios inmobiliarios, lo que podría elevar el valor de la vivienda hasta en 10 por ciento, con efectos adversos sobre la demanda y la sostenibilidad financiera de los proyectos, según la oficina de Colombia de BDO Interaméricas.

El golpe podría ser tan fuerte que el Gobierno estaría evaluando un decreto para desindexar las viviendas VIS y VIP del salario mínimo. Estos cambios en el mercado laboral representan una nueva presión para un sector que apenas empezaba a recuperarse tras la eliminación del programa Mi Casa Ya. Según el Grupo Cibest, en 2025 se vendieron 167.000 viviendas, un 9 por ciento más que en 2024, y proyectaban 175.000 unidades para 2026, estimación elaborada antes de conocerse el alza del salario mínimo.

Entretenimiento

El show debe continuar

Luces y sombras de 2026_4
Foto: GETTY IMAGES

El crecimiento del PIB estimado en 2,8 por ciento en 2025, según Corficolombiana, estaría jalonado principalmente por el entretenimiento (8,9 por ciento), el comercio (4,6 por ciento) y la administración pública (4,5 por ciento), que en conjunto aportarían 1,9 puntos porcentuales. Por ejemplo, solo Páramo, una de las principales promotoras de espectáculos, vendió 1,6 millones de boletas en 130 eventos en el país, con un impacto económico que supera los 150 millones de dólares.

El entretenimiento se seguirá posicionando como uno de los principales motores económicos de 2026, aunque los cálculos varían. Grupo Cibest considera que crecerá a tasas cercanas al 9 por ciento tanto en 2025 como en 2026, mientras que, para Corficolombiana, en 2025 habría tenido un crecimiento cercano al 9 por ciento y para 2026 será de 4,6 por ciento.

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

Los sectores asociados al consumo –entretenimiento y administración pública– aumentaron su participación en el PIB desde 2020, según Corficolombiana. “Entretenimiento, prácticamente, duplicó su valor agregado, pasando de representar 2,7 por ciento del PIB en 2019 a 4,6 por ciento en 2025, impulsado por la expansión de los juegos en línea”. Está por verse el impacto en el salario mínimo en un sector que en varios segmentos es intensivo en mano de obra.

Minero-energético

Oscuro futuro

Luces y sombras de 2026_6

Al petróleo y la minería (en especial el carbón), pilares en la economía colombiana, se les desalinearon los astros. A la presión a la baja de los precios internacionales, una oferta volátil y la transición energética se sumó una compleja posición política del Gobierno Petro, que congeló los nuevos contratos de exploración en el caso petrolero y mandó duras señales al carbonero.

¿Riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en 2027?

Además, su impacto en el comercio exterior afectó la oferta exportadora de Colombia por su menor extracción. Así, dice un informe del Grupo Cibest, el comportamiento de las exportaciones dependerá del precio internacional de las materias primas y del ritmo de producción del carbón y del petróleo. “Las exportaciones de estos dos productos se verán afectadas por la débil producción en Colombia, tendencia que ha sido resultado de menores inversiones en el sector y de incentivos limitados para el segmento minero-energético. En adición, el precio internacional se ubicaría por debajo de lo previsto, como consecuencia de una mayor oferta global”.

Agro

A punta de vacas y café

Luces y sombras de 2026_5
Foto: GETTY IMAGES

Las principales amenazas para el sector agro colombiano son el clima y los conflictos internacionales. Los precios de los insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, son determinantes para esta actividad, de la que, además, depende la seguridad alimentaria nacional; por lo tanto, deberá ser uno de los focos en 2026. Los datos más frescos del agro indican que tuvo un crecimiento de 2,4 por ciento en el tercer trimestre del año, lo que, si bien está por debajo del PIB total en ese periodo (3,6 por ciento), revela un dinamismo que se desacelera por momentos.

El café y el ganado están entre los que sacan la cara por el agro. El primero creció en 7,8 por ciento en ese penúltimo trimestre, y la ganadería se expandió en 7,9 por ciento. Pero los crecimientos récord también han salpicado al cacao, que se ha vuelto clave para la sustitución de cultivos ilícitos, y al aguacate Hass, que ya es la tercera fruta más exportada desde Colombia. La expectativa es que el agro cierre 2025 y 2026 con un PIB por encima del total nacional.

Más de Dinero

Aunque el IPC del año pasado (5,10 por ciento) fue menor al de 2024, todavía está lejos de la meta del Banco de la República, de 3 por ciento.

Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

El Banco de la República enfrenta presiones para subir tasas ante el repunte esperado de la inflación.

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

La medida puede afectar la inversión por la migración de capitales e incluso generaría la salida de contribuyentes a otras jurisdicciones.

Amparado en la emergencia económica viene una versión más fuerte del impuesto al patrimonio. ¿Confiscatorio?

ed 2268

El comportamiento de los sectores económicos será muy heterogéneo en 2026. ¿A cuáles les irá bien y en dónde habrá dificultades?

Para la Copa de 2026, se espera una presencia importante de colombianos, teniendo en cuenta que este es uno de los países con más solicitudes de entradas.

En año de Mundial, estas son las millonarias cifras que moverá el evento deportivo más importante del planeta

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.

La situación fiscal no mejora: más deuda y en emergencia económica. Este es el panorama

En infraestructura se abre paso la ampliación de la autopista Norte de Bogotá, mientras que se espera la llegada de una poderosa fintech global.

La infraestructura, la llegada de una poderosa fintech y la evolución de la integración de Tigo y Movistar abren las movidas de 2026

Crecimiento de la Economía, según el ISE de agosto divulgado por el Dane.

En medio de la incertidumbre, estos sectores pueden ser ganadores este año. ¿Por qué?

dato de PIB

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

Salario Mínimo 2026

Estas son las proyecciones del comportamiento de la economía para 2026

Noticias Destacadas