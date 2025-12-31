Economía

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 4:52 p. m.
Esto es lo que cambiará en el comercio electrónico del país.
Hace poco menos de una semana, el Gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica, argumentando un grave déficit fiscal que requería un recaudo inmediato de nuevos impuestos para poder maniobrar la situación. Esta medida fue activada bajo el Decreto 1390 de 2025, que traerá consigo un paquete de medidas tributarias para recaudar unos 11 billones de pesos.

Este miércoles se conoció el nuevo paquete de medidas, en el que se incluyen varias que impactarán el bolsillo del consumidor de a pie. Una de las que más ha hecho ruido es la de las compras por internet. Esto debido a que el comercio electrónico internacional ha aumentado con el paso del tiempo.

Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito.
Son muchos los que realizan distintos envíos de paquetes a Colombia desde plataformas extranjeras, que están ubicadas en Estados Unidos, China y otros países.

Ahora, quienes hagan compras en plataformas como por ejemplo Amazon, Shein, Temu, Aliexpress, entre otras, tendrán que pagar IVA si la compra supera el monto de 50 dólares, que son unos 188.576 pesos colombianos.

Anteriormente, la normativa vigente antes de la emergencia económica precisaba que las compras exentas de IVA eran las que no superaban los 200 dólares.

En el texto se precisa que la razón de esta medida es el crecimiento acelerado del comercio minorista digital, que ha incrementado fuertemente el costo fiscal de la exención que se aplicaba desde hace varios años en Colombia.

Además, será aplicable únicamente a bienes importados por tráfico postal, envíos urgentes o de entrega rápida que se ubiquen por debajo de este monto descrito.

Esta es la fecha en la que se dará inicio al pago del salario mínimo con el aumento del 23,7 %

Es importante tener en cuenta que con el cambio que establece el Gobierno, ahora serán millones las compras pequeñas que antes entraban libres de IVA y ahora pasarán por caja y pagarán el impuesto descrito. Esto representa para el Gobierno una opción rápida de recaudo del impuesto.

Este trámite fue implementado con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital tributaria del país donde se busca tener mayor automatización en los procesos de recaudación de impuestos.
Sin embargo, si usted antes compraba un artículo en 50 dólares con costos totales y le salía por 188.576 pesos, ahora tendrá que pagar 224.405, al sumar el IVA del 19%.

