Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

Tal como lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde la mañana de ayer, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual adoptó un paquete de medidas tributarias extraordinarias que regirán durante todo el año 2026.

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

El objetivo de las medidas adoptadas en dicho documento es poder cubrir, según la Nación, un faltante fiscal estimado en 16,3 billones de pesos y garantizar la financiación de gastos esenciales del Estado, en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo.

Según la cartera de Hacienda, la combinación de órdenes judiciales de alto impacto fiscal, el agotamiento del endeudamiento permitido por la regla fiscal, la no aprobación de dos leyes de financiamiento en el Congreso, el deterioro del orden público, la ola invernal y las obligaciones atrasadas en subsidios y sentencias, obligó a acudir a instrumentos tributarios de aplicación inmediata.

¿Cuáles son los impuestos que suben?

Uno de los cambios más sensibles es el aumento del IVA del 5 % al 19 % para licores, vinos, aperitivos y similares con alta concentración de alcohol (excepto la cerveza) durante 2026.

Aunque se mantiene la cesión de cinco puntos del IVA a los departamentos, el Gobierno elimina el trato preferencial que tenía este grupo de productos y argumenta que el esquema anterior era inequitativo frente a otros bienes gravados a tarifa plena.

Los recursos adicionales se destinarán exclusivamente a cubrir gastos derivados de la emergencia, principalmente en salud, servicios públicos y atención de desastres.

Por otro lado, el decreto grava por primera vez con IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, incluidos los prestados desde el exterior. El impuesto se calcula sobre el ingreso bruto del juego (GGR), es decir, el total apostado menos los premios pagados.

El Gobierno justifica esta medida señalando que el sector ha mostrado crecimientos superiores al 20 % anual, una demanda inelástica y una ventaja tributaria injustificada frente a los casinos físicos, que sí pagan impuestos.

A partir de 2026, solo estarán exentas de IVA las importaciones por tráfico postal o envíos rápidos hasta USD $ 50 y no hasta USD $ 200, como ocurría hasta ahora. El Ministerio de Hacienda argumenta que el auge del comercio electrónico volvió insostenible esta exención, que hoy representa un alto costo fiscal y distorsiona la competencia con el comercio nacional.

Impuesto al patrimonio: más personas y tarifas más altas

El decreto reduce el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 a 40.000 UVT, lo que implica que la base gravable pasa de patrimonios superiores a 3.600 millones a 2.000 millones, ampliando así la población impactada a más de 105.000 contribuyentes.

Además, introduce una estructura de tarifas marginales progresivas que van desde el 0,5 % hasta el 5 %, aplicables según el nivel de patrimonio líquido.

El Gobierno sostiene que la riqueza está más concentrada que el ingreso y que este tributo corrige desigualdades estructurales sin afectar a la mayoría de los contribuyentes.

Sobretasa histórica al sector financiero

Durante 2026, las entidades financieras deberán pagar 15 puntos adicionales de renta, elevando su tarifa efectiva al 50 %. El Ejecutivo argumenta que el sector mantiene una carga efectiva inferior al promedio de otros sectores económicos y una alta rentabilidad, por lo que puede asumir un mayor esfuerzo fiscal.

Impuesto al consumo del 19 % para bienes de lujo

Automóviles de alto valor, motos de alto cilindraje, yates, barcos y aeronaves quedarán gravados con un impuesto al consumo del 19 %. El Gobierno señala que se trata de bienes suntuarios cuya tributación adicional no afecta derechos fundamentales.

Nuevo impuesto a la extracción de petróleo y carbón

Se crea un impuesto temporal del 1 % sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, aplicable a empresas con rentas líquidas superiores a 50.000 UVT. El Gobierno justifica la medida por la alta rentabilidad del sector y sus externalidades ambientales, además de la necesidad de ingresos inmediatos.

Alcohol y tabaco: tarifas más altas

Finalmente, el decreto incrementa de forma significativa los impuestos al consumo de licores y tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos y vapeadores.

En el caso de los cigarrillos, se fija un componente específico de $ 11.200 por cajetilla, más un 10 % según el valor. Para vapeadores, el gravamen será de $ 2.000 por mililitro y un 30 % sobre el precio de venta.

El Gobierno sustenta estos incrementos en razones de salud pública, reducción de externalidades y alineación con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).