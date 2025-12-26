Economía

La UVT vuelve a subir: qué cambia para contribuyentes en 2026

Con el nuevo valor, errores formales pueden traducirse en multas más altas.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 10:32 p. m.
Foto: Getty Images

La Unidad de Valor Tributario (UVT) es uno de los indicadores clave del sistema fiscal colombiano y, aunque pasa desapercibida para muchos ciudadanos, su actualización anual tiene efectos directos en impuestos, sanciones, multas y obligaciones tributarias.

Para 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó el nuevo valor de la UVT en $52.374, una cifra que redefine numerosos cálculos fiscales a partir del 1 de enero.

La UVT fue creada para unificar y estandarizar los valores monetarios establecidos en el Estatuto Tributario, evitando que cada cifra de sanción o impuesto tuviera que modificarse mediante reformas legales.

En la práctica, funciona como una unidad de medida que se multiplica según cada obligación, desde sanciones por no declarar, hasta topes para retenciones, descuentos, impuestos y responsabilidades formales.

El ajuste para 2026 representa un incremento frente al valor vigente en 2025 y responde al comportamiento de la inflación, tal como lo establece la normatividad tributaria.

La DIAN determinó el nuevo monto mediante la Resolución 000238 de 2025, en la que se precisa que la UVT regirá durante todo el año gravable 2026 para efectos fiscales y aduaneros.

¿Qué cambia con la nueva UVT?

El impacto más inmediato se refleja en las sanciones tributarias mínimas. De acuerdo con el Estatuto Tributario, la sanción mínima corresponde a 10 UVT, lo que para 2026 equivale a $523.740.

Esto aplica, por ejemplo, a errores formales, omisiones o incumplimientos en trámites ante la DIAN, incluso cuando el impuesto a cargo sea bajo o inexistente.

También se actualizan las sanciones relacionadas con el Registro Único Tributario (RUT). No inscribirse cuando existe la obligación legal, no actualizar información o hacerlo de manera extemporánea puede derivar en multas calculadas en UVT.

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

En algunos casos, la norma contempla incluso el cierre temporal del establecimiento cuando el contribuyente incurre en incumplimientos reiterados.

Para personas naturales y empresas, la nueva UVT también modifica topes de ingresos, valores máximos para declarar renta, límites de deducciones, sanciones por correcciones, intereses y montos base para retenciones en la fuente.

Es decir, aunque el cambio parezca técnico, termina influyendo en decisiones cotidianas de cumplimiento fiscal.

¿A quiénes impacta?

El ajuste no solo afecta a grandes contribuyentes. Trabajadores independientes, pequeños comerciantes, emprendedores y profesionales están entre los más expuestos a sanciones calculadas en UVT, especialmente en épocas de cierre contable y fiscal. P

Por eso, expertos en tributación insisten en la importancia de revisar obligaciones, actualizar el RUT y verificar plazos antes de que entren en vigor los nuevos valores.

Desde la autoridad tributaria se ha reiterado que la UVT no es un impuesto en sí mismo, sino una herramienta de cálculo. Sin embargo, su actualización anual marca la línea entre cumplir o enfrentar sanciones más costosas.

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Un dato que conviene no ignorar

Con la entrada en vigencia del nuevo valor en enero de 2026, cualquier trámite, sanción o cálculo tributario que haga referencia a UVT se liquidará con la cifra de $52.374. Ignorar este ajuste puede salir caro. En materia fiscal, los números pequeños rara vez lo son cuando se traducen en incumplimientos.

UVT

