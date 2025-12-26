Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una de las entidades más importantes en el orden nacional. Se encarga de vigilar, recaudar y crear distintas directrices al rededor de los impuestos, con el fin de garantizar el pago y recaudo de los mismos. Es por ello clave para el manejo del Presupuesto General de la Nación.

Como es habitual cada año, la entidad presentó hace algunas horas el cronograma detallado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para la vigencia del 2026. Allí se encuentran consignadas distintas fechas límite para el pago de los diferentes impuestos que se cancelan en el país.

El calendario organiza los vencimientos tanto con el número NIT como con la cédula en caso de los impuestos para personas naturales. Acá le contamos cuáles son las fechas reveladas:

El impuesto al pago de renta para grandes contribuyentes se dará en febrero, abril, junio. Además en abril se hará la declaración y pago de la segunda cuota.

Para personas jurídicas, el pago se concentra en dos cuotas, que se harán en mayo y julio. Esta segunda se acompaña de la declaración.

¿Cuándo declaran renta las personas naturales en 2026?

De acuerdo con lo expuesto por la Dian, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta en los meses de agosto, septiembre y octubre. Estos vencimientos inician el 12 de agosto y terminan el 26 de octubre y se organizan de manera cedular. Es decir, cada día, se fija un vencimiento según los dos últimos dígitos de la cédula.

Por otro lado, el impuesto sobre las ventas, más conocido como IVA, mantendrá en el calendario su esquema bimestral, en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del 2027.

Por su parte, el de retención en la fuente se deberá cumplir de manera mensual. Iniciando en febrero para el pago de lo recaudado en enero y siguiendo esta dinámica.