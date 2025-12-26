Economía

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Es importante que considere las fechas y esté atento a los pagos que debe hacer.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 4:50 p. m.
Este es el calendario tributario para 2026.
Este es el calendario tributario para 2026. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una de las entidades más importantes en el orden nacional. Se encarga de vigilar, recaudar y crear distintas directrices al rededor de los impuestos, con el fin de garantizar el pago y recaudo de los mismos. Es por ello clave para el manejo del Presupuesto General de la Nación.

Como es habitual cada año, la entidad presentó hace algunas horas el cronograma detallado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para la vigencia del 2026. Allí se encuentran consignadas distintas fechas límite para el pago de los diferentes impuestos que se cancelan en el país.

Atento a las fechas para el pago de impuestos clave.
Atento a las fechas para el pago de impuestos clave. Foto: ADOBE STOCK

El calendario organiza los vencimientos tanto con el número NIT como con la cédula en caso de los impuestos para personas naturales. Acá le contamos cuáles son las fechas reveladas:

El impuesto al pago de renta para grandes contribuyentes se dará en febrero, abril, junio. Además en abril se hará la declaración y pago de la segunda cuota.

Macroeconomía

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

Macroeconomía

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | MinTrabajo ya dio la fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

Macroeconomía

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Macroeconomía

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Macroeconomía

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Nación

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Nación

Exclusivo: Corte Suprema pide investigar al presidente Petro por orden a Laura Sarabia y Luis Carlos Reyes para nombrar a una persona cuestionada en la Dian

Para personas jurídicas, el pago se concentra en dos cuotas, que se harán en mayo y julio. Esta segunda se acompaña de la declaración.

La Dian busca volver obligatoria la declaración anticipada para todas las importaciones, como parte de su batalla contra el contrabando.
La Dian es una entidad clave para la economía. Foto: Bani Gabriel Ortega

¿Cuándo declaran renta las personas naturales en 2026?

De acuerdo con lo expuesto por la Dian, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta en los meses de agosto, septiembre y octubre. Estos vencimientos inician el 12 de agosto y terminan el 26 de octubre y se organizan de manera cedular. Es decir, cada día, se fija un vencimiento según los dos últimos dígitos de la cédula.

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

Por otro lado, el impuesto sobre las ventas, más conocido como IVA, mantendrá en el calendario su esquema bimestral, en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del 2027.

Salario minimo
Estos son los vencimientos de varios impuestos para 2026. Foto: Adobe Stock

Por su parte, el de retención en la fuente se deberá cumplir de manera mensual. Iniciando en febrero para el pago de lo recaudado en enero y siguiendo esta dinámica.

Mas de Macroeconomía

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File)

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Salario mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | MinTrabajo ya dio la fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

En Colombia, el 62,5% de las empresas de personas naturales son creadas por mujeres

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Elon Musk y Larry Ellison

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

El Gobierno nacional anunció este martes que se inició el pago del quinto ciclo del año (corresponde a mayo) del programa Colombia Mayor, para más de 1.600.000 beneficiarios.

Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

Noticias Destacadas