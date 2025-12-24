Política

"Una vaca atravesada": ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

Sanguino cuestionó la identidad liberal de Lidio García.

25 de diciembre de 2025, 2:12 a. m.
Antonio Sanguino arremetió fuertemente contra el presidente del Congreso.
Tras el cruce público entre el Gobierno nacional y el presidente del Senado, Lidio García, por la citación a sesiones extraordinarias para revisar el decreto de emergencia económica, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó en X una fuerte crítica.

En un mensaje, Sanguino calificó a García como una “una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas y los cambios que favorecen al pueblo trabajador”.

Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

Además, aseguró que García sería “un títere del titiritero mayor César Gaviria” y cuestionó su identidad liberal: “De liberal no tiene ni un pelo”.

El pronunciamiento de Sanguino se produjo en el marco de una disputa que viene escalando desde hace días entre el Ejecutivo y la mesa directiva del Senado.

La tensión se originó cuando el congresista García anunció que convocaría al Senado a sesiones extraordinarias el viernes 26 de diciembre para presentar ascensos militares y, a la vez, ejercer control político sobre la declaratoria de emergencia económica.

Según el senador, el artículo 215 de la Constitución permite la convocatoria de estas sesiones mientras se espera el informe motivado del Gobierno.

El cruce se intensificó luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicara en entrevista con La W que, según su interpretación, el Congreso aún no puede iniciar el estudio del decreto de emergencia económica.

Armando Benedetti y su jocoso mensaje de Navidad en el que no faltaron las pullas: “Vayan y pongan el Niño Dios”

Benedetti afirmó que solo se podría iniciar el análisis cuando el Gobierno remita el informe con las razones de la declaratoria y las medidas adoptadas. Citó el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994 para sustentar su posición.

Sanguino, por su parte, criticó directamente a García y cuestionó su conocimiento de la Ley Quinta, norma que regula el procedimiento legislativo y las funciones del Congreso. “Una de dos: o el presidente del Congreso no conoce la Ley Quinta, cosa que es grave; o la conoce y prevarica, cosa que es aún más grave”, señaló el ministro de Trabajo.

POLÍTICA SEMANA revela los señalamientos de la magistrada Cristina Lombana contra su compañero César Reyes: Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre las menciones

Lidio García respondió a los señalamientos de Sanguino y Benedetti, afirmando que ambos ministros intentan condicionar la autonomía del Congreso.

García recordó que los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior y Trabajo defendieron en el pasado la independencia legislativa, y cuestionó la premura de sus declaraciones: “Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”.

