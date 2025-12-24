Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

Lidio García, presidente del Congreso de la República, le respondió a los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, quienes criticaron la citación a una sesión extraordinaria del Senado el próximo viernes, 26 de diciembre.

De acuerdo con el ministro del Interior, el Congreso solo podría iniciar el estudio de la declaratoria de emergencia económica cuando el Gobierno envíe el informe y las medidas a tomar.

García, por su parte, aseguró que el artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político.

“Los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior, Armando Benedetti, y Trabajo, Antonio Sanguino, defendieron en su momento la autonomía del Congreso; ahora, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla. El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado", escribió García en X.

Además, agregó que las “reacciones apresuradas” de ambos ministros generan interrogantes, y que citará para estudiar “con rigor” los decretos adoptados.

Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

“Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta", expresó el presidente del Senado.

Benedetti contestó la publicación de García, reiterando los motivos que llevaron a convocar sesiones extraordinarias.

“El estado de emergencia no es solamente sobre hechos cumplidos sino sobre aquellos que amenacen al orden económico del país, artículo 215 de la Constitución", publicó Benedetti.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, anunció que presentará una proposición de control político al decreto de emergencia económica el viernes, con el fin de que se citen en días posteriores las discusiones alrededor de la declaratoria.

“Hice la solicitud, he presionado. El presidente convocó la sesión virtual y ahí presentaré la proposición para citar un debate de control político. Tiene que votarse”, manifestó el senador, en conversación con SEMANA.

Y coincide con García en torno a que se pueden citar sesiones extraordinarias para hacer control político.

“El control político no tiene receso. Es permanente y es constante. Es una función constitucional nuestra que es permanente. Distinto al trámite de leyes, que sí tiene receso. Es control político y por eso no se tiene la limitación”, agregó.

Por otro lado, la Corte Constitucional decidió no interrumpir la vacancia judicial, por lo que el estudio de la declaratoria de emergencia económica iniciará el 10 de enero.