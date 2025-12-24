Política

Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, dará a conocer la propuesta durante la plenaria.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 4:05 p. m.
El Senado convocó sesión extraordinaria.
El Senado convocó sesión extraordinaria. Foto: El País

Lidio García, presidente del Congreso de la República, citó a una sesión extraordinaria el próximo viernes, 26 de diciembre, con el fin de votar los ascensos de los militares y policías.

La sesión se desarrollará de forma virtual y se abrirá un espacio para hacerle control político al decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, le contó a SEMANA que presentará una proposición para hacerle control político a la declaratoria, el cual podría llevarse a cabo en sesiones posteriores, interrumpiendo el receso legislativo.

“Hice la solicitud, he presionado. El presidente convocó la sesión virtual y ahí presentaré la proposición para citar un debate de control político. Tiene que votarse”, manifestó el senador.

Política

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Política

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

Política

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Política

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

Política

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Política

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Política

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Confidenciales

Carlos Fernando Motoa presentó su fórmula a la Cámara en el Valle del Cauca, Edna Tafur

Política

Carlos Fernando Motoa será la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical con la coalición Alma

Política

Advierten que el Gobierno quiere crear el Ministerio de la Igualdad para financiar la campaña de 2026

De acuerdo con el parlamentario, el debate de control político, en caso de ganar la votación, se citará la semana entrante.

“El control político no tiene receso. Es permanente y es constante. Es una función constitucional nuestra que es permanente. Distinto al trámite de leyes, que sí tiene receso. Es control político y por eso no se tiene la limitación”, agregó.

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

Asimismo, aseguró que los congresistas deben escuchar la petición de la ciudadanía: “Es la defensa de la carta política”.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó en sus redes sociales a la sesión extraordinaria, asegurando que solo se puede iniciar el estudio de la declaratoria de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe y las medidas que se tomarán.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe. El Congreso se pronunciará sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas”, manifestó el ministro.

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

Además, aseguró que el Congreso solo puede convocar sesiones virtuales cuando “haya circunstancias excepcionales”.

“Entonces no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida“, concluyó el jefe de la cartera política, en respuesta a Lidio García.

Por otro lado, la Corte Constitucional decidió no interrumpir la vacancia judicial, por lo que el estudio de la declaratoria de emergencia económica iniciará el 10 de enero.

Mas de Política

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

Iván Duque

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

RTVC suscribió un millonario contrato para ejecutar en 16 días.

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas en una “experiencia inmersiva”

Noticias Destacadas