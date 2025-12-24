Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

Lidio García, presidente del Congreso de la República, citó a una sesión extraordinaria el próximo viernes, 26 de diciembre, con el fin de votar los ascensos de los militares y policías.

La sesión se desarrollará de forma virtual y se abrirá un espacio para hacerle control político al decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, le contó a SEMANA que presentará una proposición para hacerle control político a la declaratoria, el cual podría llevarse a cabo en sesiones posteriores, interrumpiendo el receso legislativo.

“Hice la solicitud, he presionado. El presidente convocó la sesión virtual y ahí presentaré la proposición para citar un debate de control político. Tiene que votarse”, manifestó el senador.

De acuerdo con el parlamentario, el debate de control político, en caso de ganar la votación, se citará la semana entrante.

“El control político no tiene receso. Es permanente y es constante. Es una función constitucional nuestra que es permanente. Distinto al trámite de leyes, que sí tiene receso. Es control político y por eso no se tiene la limitación”, agregó.

Asimismo, aseguró que los congresistas deben escuchar la petición de la ciudadanía: “Es la defensa de la carta política”.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó en sus redes sociales a la sesión extraordinaria, asegurando que solo se puede iniciar el estudio de la declaratoria de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe y las medidas que se tomarán.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe. El Congreso se pronunciará sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas”, manifestó el ministro.

Además, aseguró que el Congreso solo puede convocar sesiones virtuales cuando “haya circunstancias excepcionales”.

“Entonces no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida“, concluyó el jefe de la cartera política, en respuesta a Lidio García.

Por otro lado, la Corte Constitucional decidió no interrumpir la vacancia judicial, por lo que el estudio de la declaratoria de emergencia económica iniciará el 10 de enero.