Carlos Fernando Motoa aseguró que el presidente Gustavo Petro fue el “gran derrotado” de las elecciones presidenciales

El senador Carlos Fernando Motoa se refirió este domingo, 31 de mayo, a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, destacando lo alcanzado por el candidato Abelardo de la Espriella y criticando al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro reacciona a la primera vuelta presidencial: “No acepto los resultados del preconteo”

“Su campaña generó fervor y despertó pasión; sin partidos políticos y con ataques permanentes del Gobierno, logró imponerse. Además, los partidos ‘bisagra’ que estuvieron con Paloma Valencia obtuvieron resultados desastrosos en zonas como el Valle del Cauca”, destacó el congresista.

El senador de Cambio Radical destacó que con los votos del sector que acompañó a Paloma Valencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella hubiera podido ganar la presidencia este 31 de mayo.

“El gran derrotado es Gustavo Petro: se fue a hacer política, a presionar alcaldes y vulnerar garantías electorales y no pudo puntear. Vamos a tener presidente de la República y el país va a recuperar el rumbo”, sentenció.