Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se funden en un fuerte abrazo tras los resultados de la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, lograron un lugar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y se medirán el próximo 21 de junio con el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

¿Cuántos votos necesitan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta? Estas son las cuentas

De acuerdo con los resultados del preconteo, el candidato del movimiento Defensores por la Patria alcanzó más de 10 millones de votos, con los cuales logró su paso a la siguiente instancia.

Después de conocer los resultados, Restrepo publicó un video en sus redes, en el que se observa el fuerte abrazo que se dieron tras su llegada a Barranquilla, donde se encontraron para hablarle a la población colombiana.

“Gracias, Colombia. Hoy comienza una nueva etapa y estamos convencidos de que Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia”, señaló el exministro José Manuel Restrepo en sus redes sociales.

El economista le mandó un mensaje a los colombianos, a quienes los invitó a estar “unidos como nación” y “tener claridad sobre lo que está en juego” de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“La democracia se defiende en las urnas y no podemos permitir que nada ni nadie ponga en riesgo nuestro futuro. Ahora a trabajar con más fuerza, más pasión y determinación para construir una Patria Milagro”, destacó Restrepo.

El exministro de Hacienda señaló que esa Patria Milagro se debe enfocar en “una Colombia que cuide a los más vulnerables, que le tienda la mano al que hoy sufre, que defienda las libertades y que abra oportunidades reales para que todos los colombianos vivan con dignidad”.

Elecciones presidenciales 2026 EN VIVO | Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta: reacciones y últimas noticias

“Con unidad, grandeza, esperanza y amor por Colombia, vamos a la segunda con toda”, señaló Restrepo.

El candidato presidencial ya había reaccionado a los resultados divulgados por la Registraduría Nacional, en los que se confirmo su paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, señaló en un video.

“Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho política contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro”, sentenció De la Espriella.