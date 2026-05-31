Departamento de Estado de Estados Unidos reacciona a la primera vuelta presidencial en Colombia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento oficial tras consolidarse los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, donde el candidato por el movimiento Firmes por al Patria, Abelardo de la Espriella, obtuvo la mayoría de los sufragios, seguido muy de cerca por el aspirante de la coalición de gobierno, Iván Cepeda.

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El Departamento de Estado destacó la forma como se desarrolló el proceso electoral en Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

A través de su portavoz, la diplomacia estadounidense extendió una felicitación al pueblo colombiano por su masiva y pacífica participación en las urnas.

El Gobierno norteamericano destacó el rol de las instituciones encargadas de velar por la transparencia de la jornada y manifestó su satisfacción por haber acompañado los comicios mediante delegaciones técnicas y misiones internacionales de observación.

En su comunicado, la cartera de Exteriores del país norteamericano resaltó la solidez y resiliencia del sistema democrático del país, el cual calificaron como un referente de estabilidad en la región.

El pronunciamiento no obvió el escenario de polarización que enfrenta el país de cara a la segunda vuelta, programada para dentro de tres semanas.

La segunda vuelta presidencial será el próximo 21 de junio. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado enfatizó que la administración estadounidense mantendrá una postura de neutralidad y absoluto respeto por la soberanía de Colombia durante el tramo definitivo de la campaña, reafirmando que el poder de decisión reside exclusivamente en la ciudadanía.

“Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país. Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia de Colombia en acción”, dice un parte del pequeño pronunciamiento.

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Conteo de votos, elecciones presidenciales Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Finalmente, en la declaración se recordó el valor geopolítico de la relación bilateral entre Washington y Bogotá.

Ante el inminente cambio de mando en la Casa de Nariño, el Departamento de Estado subrayó la importancia de dar continuidad a la larga relación que ambas naciones sostienen.

“Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, señaló la declaración formal de la dependencia diplomática.