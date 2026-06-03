El senador Carlos Fernando Motoa respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que el mandatario acusó a Donald Trump de interferir en las elecciones de Colombia por su respaldo a Abelardo de la Espriella.

El legislador de Cambio Radical le recordó las veces en las que habló de la política interna de Argentina, Estados Unidos y Perú, sumado a los comentarios que hizo sobre asuntos internos de Ecuador o El Salvador.

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“¿No intervino usted en los asuntos del Perú cuando defendió al golpista Pedro Castillo? ¿No intervino en Argentina cuando se pronunció a favor del rival de Javier Milei? ¿No sucedió lo propio cuando se despachó contra Donald Trump en plena campaña estadounidense?“, cuestionó el congresista a mandatario.

Trump publicó un mensaje en su red social Truth en la que destacó las capacidades de De la Espriella para gobernar Colombia y prometió trabajar en alianza con su eventual administración. Petro afirmó que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”.

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Motoa también le recordó a Petro “sus opiniones absurdas sobre la política carcelaria de El Salvador, la vez que desconoció los resultados en Ecuador (sin pruebas) o su más reciente espaldarazo a las protestas violentas en Bolivia. ¡No sea llorón! Le están aplicando su propia medicina".