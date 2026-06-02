Confidenciales

Trancón de proyectos legislativos en el Congreso en medio de la contienda electoral

Decenas de articulados no han sido tramitados, pese a que faltan tres semanas para que finalicen las sesiones.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
2 de junio de 2026 a las 4:00 p. m.
Hay decenas de proyectos de ley que no han sido tramitados en el Congreso de la República.
Hay decenas de proyectos de ley que no han sido tramitados en el Congreso de la República. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Al Congreso le quedan menos de tres semanas de sesiones legislativas y hay decenas de proyectos de ley estancados y en riesgo de hundirse porque no se les ha dado trámite.

Son alrededor de 270 articulados los que siguen en fila para ser aprobados en segundo debate y que podrían caerse si su discusión no avanza antes del 20 de junio, cuando finalizan las sesiones legislativas.

Carlos Giménez
Congresista estadounidense confirma apoyo a De la Espriella: “En Miami estamos firmes por la patria”

Uno de estos es el proyecto de ley sobre el régimen sancionatorio aduanero, que cuenta con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno nacional, pero que, pese a esto, no ha sido aprobado.

A este se suma el proyecto de jurisdicción agraria que ha estado en la agenda de la Cámara durante nueve plenarias sin que se debata su contenido por problemas para mantener el quorum.

VER MÁS

congreso