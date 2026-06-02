Al Congreso le quedan menos de tres semanas de sesiones legislativas y hay decenas de proyectos de ley estancados y en riesgo de hundirse porque no se les ha dado trámite.

Son alrededor de 270 articulados los que siguen en fila para ser aprobados en segundo debate y que podrían caerse si su discusión no avanza antes del 20 de junio, cuando finalizan las sesiones legislativas.

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Uno de estos es el proyecto de ley sobre el régimen sancionatorio aduanero, que cuenta con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno nacional, pero que, pese a esto, no ha sido aprobado.

A este se suma el proyecto de jurisdicción agraria que ha estado en la agenda de la Cámara durante nueve plenarias sin que se debata su contenido por problemas para mantener el quorum.