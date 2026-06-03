“Hay que apretarlos y quitarles el oxígeno”: Daniel Briceño elogia a De la Espriella por exponer a los clanes políticos

En una entrevista con SEMANA, que logró records de audiencia con más de 1.6 millones de personas conectadas, Abelardo de la Espriella habló de los grupos políticos que están detrás de Iván Cepeda.

SEMANA logra audiencia récord con entrevista a Abelardo de la Espriella: más de 1,6 millones de personas se conectaron

Contra quien más fuerte se despachó fue Armando Benedetti, el ministro del Interior del gobierno Petro y quien, en unos audios revelados por SEMANA, aseguró que sin él, el presidente del Pacto Histórico no habría ganado.

“A Benedetti lo llaman porque es un comprador de votos, no lo llaman por inteligente ni por ser un buen estratega político.Lo llaman porque es un delincuente de la peor calaña y lo hacen para que compre votos”.

De la Espriella habló de las cosas irregulares que están pasando en el caribe colombiano para mover las votaciones a favor del progresismo y señaló a más políticos con nombre propio.

Frente a eso, Daniel Briceño, el congresista más votado del Centro Democrático, dijo: Gran acierto de Abelardo de La Espriella al denunciar sin filtros y públicamente a los politiqueros Pulgar, Mario Fernández Alcocer; la familia Calle, Ape Cuello y al Clan Torres, personajes a los que yo también he denunciado.Hay que apretarlos y quitarles el oxigeno“.