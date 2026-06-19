Carlos Fernando Motoa promoverá debates de control político a la canciller y al Ministerio de Vivienda

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, rechazó el anuncio del Gobierno Petro de convocar a sesiones extraordinarias para intentar salvar dos proyectos de ley: la creación del Ministerio de la Igualdad y la jurisdicción agraria. En oposición, pidió que los congresistas se concentren en debates de control político.

La teoría de Motoa es que la insistencia de la Casa de Nariño de revivir esos proyectos carece de viabilidad jurídica y desconoce los tiempos del legislativo.

“Nuevamente, se equivoca el Gobierno nacional y desconoce tanto el reglamento del Congreso como el trámite propio de las leyes. El Ministerio de la Igualdad desaparece el 20 de junio de 2026 por orden de la Corte Constitucional; además, no puede ser debatido en sesiones extraordinarias porque no fue aprobado en primer debate en su primera legislatura”, detalló el senador.

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Frente a este escenario, Motoa le solicitó a la mesa directiva del Senado aprovechar el receso legislativo para realizar debates de control político.

“Por eso, le propongo a las mesas directivas de comisiones y plenarias citar para discutir asuntos que sí interesan a los colombianos, como mi debate al Ministerio de Vivienda por la destrucción de ‘Mi Casa Ya’” o a la ministra de Relaciones Exteriores, sobre la política exterior del Estado”, concluyó el senador.