Gobierno convocará a sesiones extraordinarias al Congreso; jurisdicción agraria y Ministerio de la Igualdad, sus intereses

La noche de este jueves 18 de junio, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, informó mediante la cuenta en X de la Presidencia de la República que “convocará a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para avanzar en el trámite de las iniciativas: Jurisdicción Agraria y Ministerio de la Igualdad”.

El fin de la convocatoria es abordar dos de los proyectos de la actual administración que, ad portas de terminar, eran considerados prioritarios en su agenda política.

Por un lado, la iniciativa de jurisdicción agraria, que el pasado 16 de junio no avanzó en el Senado por un recurso de inasistencia pendiente por resolver.

Ese día, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, reconoció que el trámite bloqueó parte de la agenda legislativa: “Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultados al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto de jurisdicción agraria”, afirmó.

Por ese procedimiento, tampoco fue posible avanzar en otros proyectos de ley; según García: “No podemos pasarnos por encima de algo que es de ley y que está por encima del orden del día y de todo”.

Lidio García, presidente del Senado. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por otro lado, el Ministerio de la Igualdad tiene fin el 20 de junio, luego de que magistrados de la Corte Constitucional le hubieran dado plazo para subsanar los vicios de procedimiento con los que quedó la ley que ordenó su creación. Tal subsanación no sucedió.

Aunque la Corte declaró inexequible la creación de esa cartera hace casi dos años, esta decisión quedó con los efectos diferidos en el tiempo para evitar lo que fue considerado una desarticulación que afectaría la implementación de la política pública que garantizaba los derechos de quienes tienen especial protección constitucional, como madres cabeza de familia o personas en situación de discapacidad.

Esta cartera, una de las apuestas más controvertidas del Gobierno Petro, fracasaría en su objetivo de saldar una deuda histórica con poblaciones vulnerables y marginadas de Colombia, que han sido pilar del discurso de Gustavo Petro.

En desarrollo…