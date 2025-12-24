CONFIDENCIALES

Armando Benedetti y su jocoso mensaje de Navidad en el que no faltaron las pullas: “Vayan y pongan el Niño Dios”

El ministro del Interior estuvo inspirado en el escrito que compartió en X.

Redacción Confidenciales
24 de diciembre de 2025, 9:50 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti.

Llegó la Navidad y en redes sociales, desde muy temprano, los mensajes cargados de buenos deseos, fe y esperanza, no faltan y, quien precisamente no quiso pasar por alto este día, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El jefe de esa cartera compartió un jocoso mensaje durante la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, que estuvo cargado de pullas.

Al final, Benedetti mandó a los petristas y antipetristas a comer pavo y a que pongan al Niño Dios en el pesebre.

Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

“Feliz Navidad, petristas y antipetristas. Estén tranquilos y tranquilas, que todas las universidades económicas, como la de Los Andes, y los economistas de este país, se han equivocado en todos sus pronósticos con la implementación de las políticas económicas del Gobierno. Los hechos son los hechos: desempleo bajo, dólar bajo, economía creciendo, calidad de cartera mejor que nunca, y los intereses se han mantenido a pesar del saboteo del Banco de la República. Vayan y pongan el Niño Dios en el pesebre y coman pavo”, fue el mensaje completo del ministro Benedetti en X.

