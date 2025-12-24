Llegó la Navidad y en redes sociales, desde muy temprano, los mensajes cargados de buenos deseos, fe y esperanza, no faltan y, quien precisamente no quiso pasar por alto este día, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El jefe de esa cartera compartió un jocoso mensaje durante la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, que estuvo cargado de pullas.

Al final, Benedetti mandó a los petristas y antipetristas a comer pavo y a que pongan al Niño Dios en el pesebre.

“Feliz Navidad, petristas y antipetristas. Estén tranquilos y tranquilas, que todas las universidades económicas, como la de Los Andes, y los economistas de este país, se han equivocado en todos sus pronósticos con la implementación de las políticas económicas del Gobierno. Los hechos son los hechos: desempleo bajo, dólar bajo, economía creciendo, calidad de cartera mejor que nunca, y los intereses se han mantenido a pesar del saboteo del Banco de la República. Vayan y pongan el Niño Dios en el pesebre y coman pavo”, fue el mensaje completo del ministro Benedetti en X.