Efraín Cepeda le responde al ministro Antonio Sanguino tras divulgar un falso audio del senador: “Daña sin pruebas”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien se ha vuelto el escudero del presidente Gustavo Petro, compartió una fuerte acusación contra el senador del partido Conservador, Efraín Cepeda.

El funcionario del Gobierno nacional escribió en su cuenta personal de la red social: X: “¡Esto debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía General de la Nación, señor presidente Petro!”.

Este trino estuvo acompañado de un video de un supuesto audio en que se escucharía la voz del congresista en el que estaría hablando de que “le sumen 25 mil votos” con el objetivo de quitarle votos al Pacto Histórico.

Ante esto, el senador Cepeda no se guardó nada y le respondió a los señalamientos que el ministro pidió a las autoridades competentes investigar.

“Es impresionante el nivel tan bajo al que han llegado los funcionarios de este gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, valida de inmediato un audio falso y espurio —que claramente no es mi voz— sin la más mínima verificación”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Acá hay injuria y calumnia en toda regla: se difunde una acusación falsa que afecta el honor y la reputación, con conocimiento o culpa gravísima de su falsedad. Esa ligereza no es error, es irresponsabilidad deliberada que genera confusión, daña sin pruebas y destruye la poca confianza que queda en las instituciones”.

Es impresionante el nivel tan bajo al que han llegado los funcionarios de este gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino @AntonioSanguino , valida de inmediato un audio falso y espurio —que claramente no es mi voz— sin la más mínima verificación.



— Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) March 13, 2026

El presidente del partido Conservador envió un mensaje claro a Sanguino luego de que, evidentemente, ese supuesto audio resultara ser falso y no tuviera relevancia alguna.

“La verdad no se construye con audios manipulados ni con reacciones impulsivas. Se construye con seriedad. Y aquí sobra la primera y falta la segunda”, puntualizó Efraín Cepeda a través de un video.

Hasta el momento, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no se ha pronunciado sobre la respuesta de Cepeda en la que lo cuestiona por no verificar el hecho antes.