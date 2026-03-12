Elecciones

Partido Conservador no tendrá candidato presidencial y definirá a qué aspirante apoyará

La colectividad se decantará sobre las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La decisión sería anunciada en los próximos días.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:20 p. m.
Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador
Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Foto: Foto de @EfrainCepeda

El Partido Conservador no presentará un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026. Tras una reunión del Directorio Nacional, que se llevó a cabo en las últimas horas, se tomó esa decisión por unanimidad por todos los integrantes; esto, tras la coyuntura electoral del pasado domingo 8 de marzo y los anuncios que se han hecho desde las distintas candidaturas presidenciales.

Según dijeron los conservadores, apoyarán a alguno de los candidatos que ya está en la contienda y su decisión será anunciada las próximas semanas.

Otra de las determinaciones que se tomó al interior del partido es que se designó a Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, para que lleve a cabo acercamientos con los distintos candidatos.

Paloma Valencia con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia sería una de las opciones que estaría teniendo el Partido Conservador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Entre las opciones más fuertes estaría la candidatura de Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien estará acompañada por Juan Daniel Oviedo, los ganadores de La Gran Consulta por Colombia, que obtuvo 5.857.395 votos.

“Juan Daniel Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que han encontrado en él la oportunidad de sentirse incluidos. Oviedo es uno de esos técnicos que sabe de todo, que le gustan las cifras, estudiar y conocer los problemas. Eso es fundamental”, afirmó Valencia junto a Oviedo.

Abelardo de la Espriella ya es oficialmente candidato a la Presidencia: el abogado se inscribió junto a José Manuel Restrepo

Por su parte, otra de las opciones que se explora es que los conservadores se puedan acercar a Abelardo de la Espriella, que ya presentó su fórmula junto al exministro de Comercio y Hacienda José Manuel Restrepo.

“Hoy empieza la recuperación de Colombia para, con seguridad, con una economía sana, educación para los jóvenes, una lucha frontal contra la corrupción y contra la pobreza y el hambre, llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”, afirmó el candidato.

Abelardo de la Espriella oficializó su campaña presidencial en Cali
Otra de las opciones sería Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: Jorge Orozco / El País

El Partido Conservador no presentó un candidato previamente porque se encontraban en discusiones internas. Inicialmente estaban en la baraja Cepeda, Rubén Darío Lizarralde y Juana Carolina Londoño. Antes también había hecho parte de ese proceso el excontralor Felipe Córdoba, sin embargo, él decidió irse por firmas en la carrera presidencial.

En el caso de Lizarralde ya anunció que respaldará a Valencia y Oviedo. “Hoy estamos perdiendo el norte. La economía de la coca, la minería ilegal y el contrabando están tomándose nuestra nación y la dirección del Estado. Contribuir a restablecer la institucionalidad y el orden fue mi gran motivación”, afirmó.