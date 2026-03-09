Paloma Valencia reunió a sus compañeros de la Gran Consulta en su apartamento y definió la hoja de ruta de su candidatura presidencial

Minutos después de pronunciar su discurso de triunfo en la noche de este domingo, 8 de marzo, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, les anunció a sus compañeros de la Gran Consulta que pretendía convocarlos a una reunión este lunes. Y así lo hizo.

A primeras horas de la mañana, todos los exprecandidatos a la Presidencia fueron convocados a un café en el apartamento de la política del Centro Democrático, ubicado en el norte de Bogotá. Allí permanecen desde las 3 de la tarde de hoy.

El objetivo de Valencia es agradecerles personalmente todo el esfuerzo que hicieron para que la Gran Consulta obtuviera casi seis millones de votos en las urnas y ella, la ganadora, se convirtiera en una candidata viable para enfrentar a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial.

“Un equipo fuerte, listo para trabajar por Colombia”, escribió Valencia en sus redes sociales.

Todos asistieron al encuentro, incluso el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien, incómodo por los resultados obtenidos este domingo, anunció al país que le ponía punto final a su vida política.

También llegó Juán Daniel Oviedo, quien ocupó el segundo puesto en la Gran Consulta y se alzó con más de 1.200.000 votos, una cifra que lo convierte en una figura política atractiva para ser fórmula vicepresidencial.

La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Hasta la tarde de este lunes, Oviedo no había recibido el ofrecimiento de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. No obstante, reveló a SEMANA que dialogó en la noche de este lunes con la ganadora de la Gran Consulta y quedaron de hablar hoy.

“Este domingo en la noche, después del discurso de ella, en la salida tuvimos la oportunidad de cruzarnos, abrazarnos nuevamente (a mí me gusta ser sincero, uno tiene que alegrarse de que a los demás les vaya bien) y ella me dijo: ‘Tan hermoso, hablemos el lunes para ver qué viene’. Yo sé que ella también debe estar haciendo sus análisis a partir del resultado de la votación”, manifestó Oviedo.

Paloma Valencia, tras resultar triunfante en las urnas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Paloma Valencia quiere contar con todo el equipo de excandidatos a la Presidencia que la acompañaron en la Gran Consulta y a quienes les rindió un homenaje en su discurso de triunfo.

Por ejemplo, exaltó el papel de Mauricio Cárdenas. “Mauricio, tu ejemplo nos inspira a gobernar sabiendo, a no improvisar, a buscar a los mejores”, le dijo.

Igual hizo con David Luna y con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Es, sin duda, el mejor que ha tenido Colombia en toda su historia. Rescató a Bogotá del caos de Petro, como rescataremos el país. Enrique, nos enseñaste que los bienes públicos deben estar en lugares dignos para todos”, afirmó.

También se refirió a Aníbal Gaviria. “De él me inspira su constante lucha por construir un país desde las regiones”, manifestó Valencia.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De Vicky Dávila dijo: “Esta es la mujer valiente. Esta es la mujer que, en su búsqueda por la verdad, nos representa a todas las mujeres de Colombia. Vicky, eres la periodista que denuncia, que destapa, la guerrera; estás dispuesta a darlo todo. Vicky, tu ejemplo, tu vida es el ejemplo que nos muestra que el empeño, la disciplina, son el resultado del triunfo. Talento es lo que ha brillado en todos estos años”.

También exaltó la capacidad de las propuestas de Juan Manuel Galán. “Tu padre, Luis Carlos Galán, desde el cielo, sonríe”, le manifestó Valencia.