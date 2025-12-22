Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

La Navidad se presta para la activación del contrabando, ya que los ciudadanos demandan muchos más productos.

Ese flagelo en Colombia le cobra una costosa factura a la economía, pero los comercios minoristas se quejan de que las inspecciones generalmente se hacen entre la gente que le juega legal al país, mientras los grandes contenedores se pasean libremente por las aguas para llegar a los puertos.

Peor aún. Recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo unas graves denuncias en relación con la actuación de las mafias, que, inclusive, tienen claves y software de la Dian para hacer sus fechorías.

En ese contexto, la Dian activó el llamado Plan Navidad, que busca realizar inspecciones simultáneas en aeropuertos, pasos de frontera y zonas francas.

De hecho, la entidad recaudadora ya reportó la aprehensión de mercancía avaluada en 15.000 millones de pesos, lo que ocurrió en las inspecciones en zonas francas.

Dian en revisiones en zonas francas Foto: Dian / Cortesía

Lupa por todos lados

Según la información de la Dian, han intensificado las acciones de control, plan dentro del cual se adelantaron 13 zonas francas de 7 ciudades, 7 aeropuertos y 2 pasos de frontera.

El propósito de la lupa activada es “establecer el cumplimiento normativo de las operaciones desde y hacia las zonas francas del país; así como del movimiento legal del dinero que ingresa y sale de Colombia, por parte de viajeros internacionales”, según dijo Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de gestión de Fiscalización de la entidad recaudadora.

Dian Plan Navidad 2025 Foto: Dian / cortesía Dian

De acuerdo con los argumentos de la Dian, en los operativos se logró la aprehensión de 316 botellas de licor, 8 bombas hidráulicas y 20 rollos de polímero termoencogible utilizado para empaque de alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos.

Entre tanto, dentro del resultado de las inspecciones en zonas francas hubo retención temporal sobre un vehículo y 14 paneles solares, sujetos a las verificaciones correspondientes del importador, destinatario y consignatario, e importadores de diferentes ciudades del país.

Los viajeros están siendo revisados

En las explicaciones de la Dian afirman que también se han realizado revisiones a viajeros, principalmente en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá: 8.706 pasajeros ingresando y 6.334 saliendo de Colombia pasaron por el ojo de la entidad recaudadora.

Por detección de circunstancias sospechosas, se revisaron 509 viajeros de manera intrusiva.

De acuerdo con lo expresado por la Dian, “en desarrollo de las revisiones tanto físicas, como con scanner y caninos especializados en inspección de divisas, se encontraron dineros no declarados, los cuales fueron retenidos, así como celulares, confecciones, calzado; e incluso mercurio líquido, elemento químico de prohibida importación bajo esta modalidad", señala la entidad.

Dian Aduanas Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Hay obligación de declarar

En relación con las situaciones que viven muchos viajeros que dicen no tener nada que ver con el contrabando y reclaman por las revisiones de la Dian, la autoridad tributaria manifestó que “los viajeros internacionales la obligación de declarar los dineros que porten al momento de ingresar o salir del país, cuando supere el monto de USD. 10.000 o su equivalente en otras monedas, en el Formulario 530: Declaración de equipaje, de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero - viajeros”.