Contrabando

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Habrá inspecciones simultáneas en aeropuertos, pasos de frontera y zonas francas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
22 de diciembre de 2025, 3:55 p. m.
Dian activa Plan Navidad
Dian activa Plan Navidad Foto: Dian / Cortesía

La Navidad se presta para la activación del contrabando, ya que los ciudadanos demandan muchos más productos.

Ese flagelo en Colombia le cobra una costosa factura a la economía, pero los comercios minoristas se quejan de que las inspecciones generalmente se hacen entre la gente que le juega legal al país, mientras los grandes contenedores se pasean libremente por las aguas para llegar a los puertos.

Peor aún. Recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo unas graves denuncias en relación con la actuación de las mafias, que, inclusive, tienen claves y software de la Dian para hacer sus fechorías.

En ese contexto, la Dian activó el llamado Plan Navidad, que busca realizar inspecciones simultáneas en aeropuertos, pasos de frontera y zonas francas.

Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Macroeconomía

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Macroeconomía

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Macroeconomía

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Macroeconomía

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

Tecnología

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Noticias Estados Unidos

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Cultura

Día 8 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones y gozos completos de este 23 de diciembre

De hecho, la entidad recaudadora ya reportó la aprehensión de mercancía avaluada en 15.000 millones de pesos, lo que ocurrió en las inspecciones en zonas francas.

Dian en revisiones en zonas francas.
Dian en revisiones en zonas francas Foto: Dian / Cortesía

Lupa por todos lados

Según la información de la Dian, han intensificado las acciones de control, plan dentro del cual se adelantaron 13 zonas francas de 7 ciudades, 7 aeropuertos y 2 pasos de frontera.

El propósito de la lupa activada es “establecer el cumplimiento normativo de las operaciones desde y hacia las zonas francas del país; así como del movimiento legal del dinero que ingresa y sale de Colombia, por parte de viajeros internacionales”, según dijo Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de gestión de Fiscalización de la entidad recaudadora.

Dian Plan Navidad 2025
Dian Plan Navidad 2025 Foto: Dian / cortesía Dian

De acuerdo con los argumentos de la Dian, en los operativos se logró la aprehensión de 316 botellas de licor, 8 bombas hidráulicas y 20 rollos de polímero termoencogible utilizado para empaque de alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos.

Entre tanto, dentro del resultado de las inspecciones en zonas francas hubo retención temporal sobre un vehículo y 14 paneles solares, sujetos a las verificaciones correspondientes del importador, destinatario y consignatario, e importadores de diferentes ciudades del país.

Los viajeros están siendo revisados

En las explicaciones de la Dian afirman que también se han realizado revisiones a viajeros, principalmente en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá: 8.706 pasajeros ingresando y 6.334 saliendo de Colombia pasaron por el ojo de la entidad recaudadora.

Por detección de circunstancias sospechosas, se revisaron 509 viajeros de manera intrusiva.

De acuerdo con lo expresado por la Dian, “en desarrollo de las revisiones tanto físicas, como con scanner y caninos especializados en inspección de divisas, se encontraron dineros no declarados, los cuales fueron retenidos, así como celulares, confecciones, calzado; e incluso mercurio líquido, elemento químico de prohibida importación bajo esta modalidad", señala la entidad.

Diana Aduanas
Dian Aduanas Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Hay obligación de declarar

En relación con las situaciones que viven muchos viajeros que dicen no tener nada que ver con el contrabando y reclaman por las revisiones de la Dian, la autoridad tributaria manifestó que “los viajeros internacionales la obligación de declarar los dineros que porten al momento de ingresar o salir del país, cuando supere el monto de USD. 10.000 o su equivalente en otras monedas, en el Formulario 530: Declaración de equipaje, de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero - viajeros”.

Mas de Macroeconomía

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Dian activa Plan Navidad

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Gustavo Petro reforma tributaria

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Al no existir hechos sobrevinientes que justificaran una emergencia económica por la caída de la tributaria, de ser decretada, seguramente se hundiría en la Corte Constitucional.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Economia

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Noticias Destacadas