Dian confirma incremento a impuesto a partir del 1 de enero: ojo si le golpea el bolsillo

Faltan pocos días para que se acabe el 2025 y desde ya muchos colombianos preparan su bolsillo para el ajuste tributario que se viene en camino. Es clave por ello entender cuáles son los cambios en varios impuestos.

Hace algunos días, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer el calendario tributario que establece plazos para el pago de tributos. En el marco de esta publicación, la Dian también confirmó un incremento que se dará para el otro año, de productos que son de común uso en los hogares.

Este sería el aumento del impuesto. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La circular 000005 del 16 de diciembre de 2025 estableció el ajuste en el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. Este aumento aplicará sobre el costo por bolsa, como se ha venido aplicando desde la creación del impuesto. Pasará ahora de estar en $70 a estar en $73.

Pese a que el aumento es de apenas 3 pesos, el ajuste requerirá una actualización obligatoria en los sistemas de facturación de los distintos establecimientos como tiendas y otros comercios. Dicho cambio deberá hacerse efectivo a partir del 1 de enero del 2026.

Dicho ajuste se da en el marco de la variación anual del IPC. El aumento es del 5,3% según lo certificado por el Dane para el periodo comprendido entre diciembre del 2024 y noviembre del 2025.

Es importante tener en cuenta que la normativa vigente actual obliga a que la Dian ajuste cada año la actualización al impuesto. Tenga en cuenta que el cobro se aplicará a cada bolsa plástica entregada a un consumidor en una transacción.

Recuerde además que la ley exige que el valor del impuesto aparezca discriminado de manera independiente en la factura de venta, lo que le garantiza al comprador que identifique el cobro con total claridad.

Es importante destacar que más allá del objetivo de recaudo, el impuesto también fue creado para desincentivar el uso de materiales contaminantes y así cambiar un hábito en los consumidores a la hora de hacer compras.

