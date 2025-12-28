Economía

Conjuntos residenciales en Colombia recibirán duro impacto en 2026: cuotas, reformas y más

Tenga en cuenta estos cambios que vienen para estas agrupaciones residenciales.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 2:45 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre los cambios que se vienen en estos conjuntos.
Esto es lo que debe saber sobre los cambios que se vienen en estos conjuntos.

En Colombia, los conjuntos residenciales son un tipo de agrupaciones que se han hecho bastante comunes. Este tipo de viviendas son denominadas propiedad horizontal. En estas agrupaciones se ofrecen seguridad, áreas recreativas, mantenimiento de áreas comunes y una administración compartida.

En 2026, este tipo de unidades residenciales enfrentarían cambios importantes que podrían impactarlos. Uno de los aspectos más importantes es el que se refiere al incremento de las cuotas, dado que puede ser en dos vías. Los conjuntos son libres de incrementar la cuota respecto al aumento del salario mínimo, que se decide a finales de diciembre.

Conjunto residencial
Esto dice la normativa.

También pueden hacerlo teniendo en cuenta el aumento del IPC. La cifra de cierre del año se conoce los primeros días de enero, por lo que las cuotas aumentarán en estas fechas.

Subsidio de vivienda familiar para 2026: los 3 programas que tienen cajas de compensación; esto debe saber

Otro de los retos que tienen los conjuntos residenciales junto con las empresas de vigilancia es la reforma laboral y la entrada en vigencia de la misma, pues esta actualizó temas como los recargos nocturnos y dominicales, por lo que las personas que trabajan de noche, recibirán más dinero, que debe ser cancelado por el conjunto o por el empleador que figure en el contrato.

Son varios los cambios que se vienen.

La propiedad horizontal es un tipo de agrupación común en Colombia.

