Conjuntos residenciales en Colombia recibirán duro impacto en 2026: cuotas, reformas y más

En Colombia, los conjuntos residenciales son un tipo de agrupaciones que se han hecho bastante comunes. Este tipo de viviendas son denominadas propiedad horizontal. En estas agrupaciones se ofrecen seguridad, áreas recreativas, mantenimiento de áreas comunes y una administración compartida.

En 2026, este tipo de unidades residenciales enfrentarían cambios importantes que podrían impactarlos. Uno de los aspectos más importantes es el que se refiere al incremento de las cuotas, dado que puede ser en dos vías. Los conjuntos son libres de incrementar la cuota respecto al aumento del salario mínimo, que se decide a finales de diciembre.

También pueden hacerlo teniendo en cuenta el aumento del IPC. La cifra de cierre del año se conoce los primeros días de enero, por lo que las cuotas aumentarán en estas fechas.

Otro de los retos que tienen los conjuntos residenciales junto con las empresas de vigilancia es la reforma laboral y la entrada en vigencia de la misma, pues esta actualizó temas como los recargos nocturnos y dominicales, por lo que las personas que trabajan de noche, recibirán más dinero, que debe ser cancelado por el conjunto o por el empleador que figure en el contrato.

Adicional a ello, en el Congreso de la República actualmente se discute una iniciativa que buscaría actualizar la Ley 675 de 2001, que aborda tres ejes críticos como la gestión de mascotas bajo reglas de bienestar común, la regulación de los alquileres turísticos a través de plataformas, además de una profesionalización en temas de turismo obligatoria para el administrador.

También se establecería una obligatoriedad para que se den reuniones virtuales, definición de inhabilidades para el consejo de administración y mayor exigencia en pólizas de responsabilidad civil. Además de incorporación de normas en el manejo de basuras y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.