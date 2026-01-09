El otro lado de las compras baratas por internet

El auge del comercio electrónico transfronterizo en Colombia se ha convertido en un fenómeno con impacto directo sobre la economía de los hogares y las cuentas fiscales del país.

Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante 2024 los paquetes internacionales con valores entre 50 y 200 dólares que llegaron al país sumaron casi $3,96 billones colombianos en aduanas, consolidándose como una parte fundamental del comercio electrónico en el país.

Esto representa un crecimiento sostenido, con un repunte evidente en la segunda mitad del año y un récord mensual en diciembre pasado, cuando los envíos alcanzaron $526.461 millones impulsados por compras de fin de año.

Estos movimientos de mercancía internacional aunque no permiten identificar exactamente qué productos o plataformas son los responsables reflejan la preferencia de los consumidores colombianos por adquirir bienes fuera del mercado local, ya sea en plataformas como Temu o Shein, que ofrecen precios bajos, una amplia variedad de productos y promociones frecuentes, o incluso en gigantes globales como Amazon.

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

La DIAN aclara que sus cifras se construyen con base en declaraciones consolidadas de pagos de intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, y no en el origen exacto de cada paquete.

Este panorama ha generado un intenso debate en torno a la aplicación del IVA del 19 % para compras digitales internacionales que superen los US$50, una medida que el Gobierno promueve como un mecanismo para ampliar la base tributaria y equilibrar la balanza comercial.

Según el Ministerio de Hacienda, esta reforma permitiría recaudar cerca de $406.000 millones en 2026, lo que la convierte en una pieza importante del plan fiscal del país.

Sin embargo, expertos consultados por Portafolio señalan que la medida puede tener efectos mixtos sobre el comportamiento del consumidor.

Para Juan Pablo Díaz Castaño, asociado tributario de Holland & Knight, el incremento del costo final por la aplicación del IVA podría desincentivar parcialmente algunas compras, especialmente de bienes que no son esenciales, empujando a algunos consumidores a reorganizar sus pedidos para evitar pagar el impuesto.

No obstante, Díaz estima que este efecto será limitado en el mediano plazo debido a que la demanda de productos importados responde a necesidades de consumo que no siempre se satisfacen con oferta local.

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Otra voz experta, Karen Hernández, socia de Galo Estudio Legal, alerta sobre el riesgo de que la medida no cumpla con las expectativas de recaudo, especialmente si el impuesto incentiva estrategias de evasión como fraccionar pedidos para mantenerse por debajo del umbral de US$50 o recurrir a intermediarios para eludir el pago.

Miles de millones de pesos cruzan la frontera por plataformas digitales. Foto: 123rf

Hernández también subraya que el esfuerzo operativo necesario para fiscalizar estas prácticas podría incrementar los costos para la DIAN y disminuir el beneficio fiscal neto que se busca con la reforma.

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Este debate se produce en un momento en que el comercio electrónico no para de ganar terreno en Colombia. Aunque muchas compras aún se mantienen por debajo del umbral que activa el IVA adicional.

El volumen total de mercancía internacional muestra una tendencia que no se detiene, evidenciando que la transformación digital del consumo continúa acelerándose en el país.