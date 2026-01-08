Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Los resultados obtenidos por empresas que han incorporado inteligencia artificial (IA) evidencian que esta tecnología se ha consolidado como un factor relevante en la operación empresarial en América Latina. Un estudio de Morning Consult para IBM señala que más de un tercio de las empresas latinoamericanas planea invertir en capacitación y desarrollo de su fuerza laboral, en respuesta a un entorno cada vez más digitalizado.

Este contexto ha llevado a las organizaciones a integrar herramientas orientadas a optimizar procesos y mejorar su competitividad. Así lo plantea Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, compañía especializada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a procesos empresariales.

“Durante los últimos meses, los resultados observados en las empresas que implementaron la plataforma han sido significativos. Sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación reportan mejoras superiores al 40% en eficiencia operativa y optimización de recursos. La inteligencia artificial dejó de ser un complemento operativo; hoy, es un motor estratégico que permite a las empresas operar con mayor eficiencia y sostenibilidad”, afirma.

La transformación digital en las empresas colombianas no solo representa una oportunidad de crecimiento económico, también un compromiso para mejorar la calidad de vida en el país Foto: getty images

Actualmente, más de 50 empresas utilizan la plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), orientada a la automatización de procesos documentales, la experiencia del cliente y el análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Estos desarrollos se respaldan en alianzas internacionales, entre ellas su condición de socia avanzada de Amazon Web Services en inteligencia artificial generativa, además de procesos de certificación para pequeñas y medianas empresas.

En Colombia, la adopción de estas tecnologías refleja cambios en la forma de operar de distintos sectores. Cerca del 70 % de la facturación de la compañía proviene del país y, de sus más de 100 clientes regionales, alrededor de 50 son colombianos, incluidos bancos, aseguradoras, empresas de logística, comercio y salud.

De cara a 2026, JumpCube prevé continuar el fortalecimiento de su plataforma AI BPO y ampliar su presencia regional, en un escenario donde la inteligencia artificial se integra de manera progresiva a la gestión empresarial.