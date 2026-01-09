Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

La empresa Air-e Intervenida informó que el año 2026 comienza con una tarifa de energía estable para los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Durante el mes de enero, el valor del kilovatio hora se mantiene en 796 pesos, una cifra inferior al promedio nacional, que en diciembre se ubicó en 876 pesos, lo que representa una diferencia de 80 pesos frente a otras comercializadoras del país.

Según la compañía, la estabilidad tarifaria es resultado de una “gestión técnica responsable”, decisiones oportunas y una negociación eficiente en la compra de energía con los generadores, priorizando “precios justos” y sostenibles para los usuarios. Esta estrategia, asegura la compañía, busca evitar el traslado de costos ineficientes y contribuir a aliviar el gasto de los hogares, el comercio y las industrias de la región.

En línea con la transición energética, Air-e Intervenida señaló que ha priorizado la adquisición de energía proveniente de fuentes renovables, con el fin de aportar a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al futuro energético del país.

Santiago Villa, jefe de Regulación de la compañía, afirmó: “Aire Intervenida anuncia la estabilización de la tarifa de energía de 796 pesos por kilovatio hora para los usuarios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, destacando que esto significa 80 pesos por debajo del promedio nacional. La empresa ratifica su compromiso de velar por tarifas justas y estables durante todo el 2026, esto gracias a una gestión técnica responsable, adecuados niveles de contratación y precios eficientes para los usuarios”.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios, señalando que el pago oportuno de la factura o la vinculación a planes de financiación disponibles permite continuar con las inversiones, mejorar el servicio y garantizar la calidad y continuidad del suministro de energía en la región.