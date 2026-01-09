Economía

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

El kilovatio hora se mantiene en 796 pesos para los usuarios, por debajo del promedio nacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 6:51 p. m.
Empresa Air-e
Empresa Air-e Foto: Air-e / API

La empresa Air-e Intervenida informó que el año 2026 comienza con una tarifa de energía estable para los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Durante el mes de enero, el valor del kilovatio hora se mantiene en 796 pesos, una cifra inferior al promedio nacional, que en diciembre se ubicó en 876 pesos, lo que representa una diferencia de 80 pesos frente a otras comercializadoras del país.

Según la compañía, la estabilidad tarifaria es resultado de una “gestión técnica responsable”, decisiones oportunas y una negociación eficiente en la compra de energía con los generadores, priorizando “precios justos” y sostenibles para los usuarios. Esta estrategia, asegura la compañía, busca evitar el traslado de costos ineficientes y contribuir a aliviar el gasto de los hogares, el comercio y las industrias de la región.

“Apague y vámonos”, la dura advertencia que hacen las distribuidoras y comercializadoras de energía si se reduce su esquema de remuneración

En línea con la transición energética, Air-e Intervenida señaló que ha priorizado la adquisición de energía proveniente de fuentes renovables, con el fin de aportar a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al futuro energético del país.

Santiago Villa, jefe de Regulación de la compañía, afirmó: “Aire Intervenida anuncia la estabilización de la tarifa de energía de 796 pesos por kilovatio hora para los usuarios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, destacando que esto significa 80 pesos por debajo del promedio nacional. La empresa ratifica su compromiso de velar por tarifas justas y estables durante todo el 2026, esto gracias a una gestión técnica responsable, adecuados niveles de contratación y precios eficientes para los usuarios”.

Empresas

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Empresas

Warner Bros rechaza nuevamente la adquisición de Paramount y pide a los accionistas que se queden con la oferta de Netflix

Empresas

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación

Empresas

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó licencia al proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá

Empresas

Restaurante de Bogotá anunció su cierre definitivo por medio de las redes sociales

Empresas

Empresas enfrentan riesgos fiscales al iniciar el calendario tributario de 2026: “El mayor riesgo está en subestimar el cierre fiscal”

Empresas

Lulo Bank lanza beneficio para clientes que compren vuelos con esta aerolínea: buen descuento en trayectos aéreos

Macroeconomía

Golpe al bolsillo: Gobierno planea subir tarifas de energía para cubrir deuda en el Caribe

Macroeconomía

“Apague y vámonos”, la dura advertencia que hacen las distribuidoras y comercializadoras de energía si se reduce su esquema de remuneración

Economía

Cambio en la fórmula de la tarifa de energía en la comercialización: “Agravaría, casi de muerte, la actividad”. ¿Riesgo sistémico?

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios, señalando que el pago oportuno de la factura o la vinculación a planes de financiación disponibles permite continuar con las inversiones, mejorar el servicio y garantizar la calidad y continuidad del suministro de energía en la región.

Cambio en la fórmula de la tarifa de energía en la comercialización: “Agravaría, casi de muerte, la actividad”. ¿Riesgo sistémico?

Más de Empresas

Empresa Air-e

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

El avión, operado por Copa Airlines, llegó al aeropuerto de Pereira a la 1:00 p.m., con 162 pasajeros a bordo.

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Logo de la empresa Warner Bros que será adquirida por Netflix.

Warner Bros rechaza nuevamente la adquisición de Paramount y pide a los accionistas que se queden con la oferta de Netflix

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó licencia al proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá

man sleeping at desk with a long stream of adding machine paper strewn across desk,MR_052

Restaurante de Bogotá anunció su cierre definitivo por medio de las redes sociales

Dian

Empresas enfrentan riesgos fiscales al iniciar el calendario tributario de 2026: “El mayor riesgo está en subestimar el cierre fiscal”

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la seguridad de los vuelos que operan en Estados Unidos y reducir riesgos de accidentes a bordo.

Lulo Bank lanza beneficio para clientes que compren vuelos con esta aerolínea: buen descuento en trayectos aéreos

Milena López, presidenta de Corficolombiana. Proyecto de El campín.

Corficolombiana se queda con el 51% de Sencia, la concesionaria que adelanta el proyecto de transformación de El Campín

Nicolás Maduro

De Rolex a Nike: así eran las marcas de lujo que usaba Nicolás Maduro como presidente en Venezuela

Noticias Destacadas