Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia puso a correr a la Superintentendecia de Servicios Públicos, que tiene intervenida a la empresa Air-e, distribuidora del servicio de energía en la región Caribe.

La instancia jurídica resolvió la demanda que había interpuesto ISA, Interconexión Eléctrica S.A., junto con Transelca, con la pretensión de lograr el pago de la abultada deuda que tiene Air-e con los que le entregan la energía para que la distribuya.

Ahora, luego de conocerse la decisión del Tribunal, la SuperServicios salió a advertir que no se debe olvidar que se trata de un fallo que no está en firme, pues “es una decisión en primera instancia”, por lo tanto, no produce efectos jurídicos definitivos.

Más aún, porque contra la sentencia proferida cabe el recurso de apelación, al que seguramente apelará Air-e, teniendo en cuenta la dificultad financiera que tiene para disponer de recursos y amortizar las obligaciones.