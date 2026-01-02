Economía

Gobierno nacional estudia decreto para desindexar viviendas VIS y VIP del salario mínimo

MinTrabajo anunció los detalles de las medidas que se tomarían.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

2 de enero de 2026, 9:13 p. m.
Gobierno nacional estudiará decreto para las viviendas VIS y VIP.
Gobierno nacional estudiará decreto para las viviendas VIS y VIP. Foto: Compensar

El aumento del salario mínimo en un 23 %, anunciado el pasado 29 de diciembre, ha generado diversas incertidumbres en la agenda pública sobre las afectaciones que tendría sobre valores fundamentales de la economía del país.

Uno de los aspectos que ha generado preocupación son los topes para los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Este sector fue uno de los primeros en lanzar alertas sobre las posibles afectaciones que podría tener el aumento del salario en los 2,4 millones de trabajadores de la nación que dependen de él.

La búsqueda de vivienda en plataformas digitales marca un récord en Colombia en 2025

Para dar claridad al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló a W Radio que el Gobierno nacional está analizando la expedición de un decreto mediante el cual se buscaría desindexar el valor de las viviendas VIP y VIS del valor del salario mínimo.

Educación

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Macroeconomía

¿Qué viene para los carros eléctricos e híbridos en Colombia en 2026?

Macroeconomía

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

Macroeconomía

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Macroeconomía

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Macroeconomía

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Macroeconomía

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Consumo inteligente

Vivienda VIS sin subsidio: ¿cómo lograrlo en Colombia?

Macroeconomía

¿Cómo cambia la normativa para construir VIS y VIP sostenibles en Colombia?

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, señaló Antonio Sanguino a la W Radio.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se pronunció sobre las vivienda VIS y VIP. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Según destacó el líder de la cartera, el decreto podría ser expedido en los próximos días, si se considera necesario.

Valores de las viviendas VIS y VIP

Con el anuncio del nuevo salario para el año 2026, los actores del sector calcularon los valores y los topes para este tipo de vivienda. Esta fue una de las razones que elevó las alertas en el gremio y que podría llevar a la expedición del decreto mencionado por el ministro del Trabajo.

¿Cuáles son las multas por incumplimiento en los contratos de arrendamiento en Colombia?

En primer lugar, la Vivienda de Interés Prioritario, una de las más demandadas en el país, cuenta en la actualidad con un tope de valor de 90 SMMLV, lo que equivale a $ 157.581.450.

Por otro lado, la Vivienda de Interés Social de tipo general tiene un límite de 135 SMMLV, lo que, según la normativa actual, se traduce en $ 236.372.175, considerando el nuevo salario mínimo.

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.
El 10 % del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 % es de VIS. Foto: getty images

En lo que respecta a la Vivienda de Interés Social en las principales ciudades del país, los programas destinados a este tipo de vivienda tienen un alcance significativo, beneficiando a miles de personas. Con el incremento del salario mínimo, el límite para este tipo de vivienda se elevará a 150 SMMLV, lo que equivale a $ 262.635.750.

Más de Macroeconomía

El decreto ya estaría listo.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Los primeros vehículos de Tesla se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026.

¿Qué viene para los carros eléctricos e híbridos en Colombia en 2026?

El dinero extra que reciben los trabajadores colombianos en diciembre es una oportunidad de ahorro.

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

Compensar lanzará próximamente su proyecto VIS y VIP en Lagos de Torca, en Bogotá.

Gobierno nacional estudia decreto para desindexar viviendas VIS y VIP del salario mínimo

.

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Conozca aquí el cálculo aproximado.

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Salario minimo

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

Noticias Destacadas