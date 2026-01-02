Gobierno nacional estudia decreto para desindexar viviendas VIS y VIP del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en un 23 %, anunciado el pasado 29 de diciembre, ha generado diversas incertidumbres en la agenda pública sobre las afectaciones que tendría sobre valores fundamentales de la economía del país.

Uno de los aspectos que ha generado preocupación son los topes para los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Este sector fue uno de los primeros en lanzar alertas sobre las posibles afectaciones que podría tener el aumento del salario en los 2,4 millones de trabajadores de la nación que dependen de él.

La búsqueda de vivienda en plataformas digitales marca un récord en Colombia en 2025

Para dar claridad al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló a W Radio que el Gobierno nacional está analizando la expedición de un decreto mediante el cual se buscaría desindexar el valor de las viviendas VIP y VIS del valor del salario mínimo.

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, señaló Antonio Sanguino a la W Radio.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se pronunció sobre las vivienda VIS y VIP. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Según destacó el líder de la cartera, el decreto podría ser expedido en los próximos días, si se considera necesario.

Valores de las viviendas VIS y VIP

Con el anuncio del nuevo salario para el año 2026, los actores del sector calcularon los valores y los topes para este tipo de vivienda. Esta fue una de las razones que elevó las alertas en el gremio y que podría llevar a la expedición del decreto mencionado por el ministro del Trabajo.

¿Cuáles son las multas por incumplimiento en los contratos de arrendamiento en Colombia?

En primer lugar, la Vivienda de Interés Prioritario, una de las más demandadas en el país, cuenta en la actualidad con un tope de valor de 90 SMMLV, lo que equivale a $ 157.581.450.

Por otro lado, la Vivienda de Interés Social de tipo general tiene un límite de 135 SMMLV, lo que, según la normativa actual, se traduce en $ 236.372.175, considerando el nuevo salario mínimo.

El 10 % del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 % es de VIS. Foto: getty images

En lo que respecta a la Vivienda de Interés Social en las principales ciudades del país, los programas destinados a este tipo de vivienda tienen un alcance significativo, beneficiando a miles de personas. Con el incremento del salario mínimo, el límite para este tipo de vivienda se elevará a 150 SMMLV, lo que equivale a $ 262.635.750.