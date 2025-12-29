Economía

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

El Gobierno Nacional anunció el valor para el nuevo año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

30 de diciembre de 2025, 2:08 a. m.
Los topes de viviendas VIS y VIP se modificaron.
Los topes de viviendas VIS y VIP se modificaron. Foto: getty images

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este lunes, 29 de diciembre, que el nuevo salario mínimo que regirá en el país para 2026 será de $1′746.782 pesos.

Con esta modificación, diversos aspectos en el país sufren cambios, pero uno de los que genera mayor impacto son los topes que afectarán a las viviendas VIS y VIP.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles

Estos modelos de vivienda son adquiridos por miles de colombianos cada año. Según destaca Blu Radio estos son los valores para el año 2026.

A julio de este año, la comercialización de vivienda nueva fue de 133.419 unidades (92.759 viviendas VIS y 40.660 No VIS), según estadísticas de Camacol.
En 2025 el sector de vivienda mostró gran acogida por parte de los colombianos, ahora los mismos deberán tener en cuenta los nuevos topes. Foto: Getty Images.

La Vivienda de Interés Prioritario (VIP) es uno de los tipos de vivienda más solicitados en el país. Actualmente, el límite es de 90 SMMLV, lo que equivale a $157.581.450.

Macroeconomía

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

Macroeconomía

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

Macroeconomía

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Macroeconomía

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Macroeconomía

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

Macroeconomía

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Macroeconomía

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Consumo inteligente

Vivienda VIS sin subsidio: ¿cómo lograrlo en Colombia?

Macroeconomía

¿Cómo cambia la normativa para construir VIS y VIP sostenibles en Colombia?

Bogotá

Personería de Bogotá denuncia cláusulas abusivas dentro de los contratos de compra de vivienda VIS y VIP: atento a la letra pequeña

Por su parte, la Vivienda de Interés Social de tipo general tienen, según las leyes del país, un límite de 135 SMMLV, lo que se traduce, con el nuevo salario, en $236.372.175.

En cuanto a la Vivienda de Interés Social (VIS) en las principales ciudades del país, los programas se desarrollan impactando a miles de personas. Con el nuevo salario mínimo, el límite será de 150 SMMLV, lo que se traduce en $262.635.750.

Cada una de las personas que esté en el proceso de comprar una vivienda deberá consultar los valores que deberá pagar y las condiciones con las que contará tras la divulgación del nuevo salario.

La búsqueda de vivienda en plataformas digitales marca un récord en Colombia en 2025

Nuevas medidas regulatorias que rigen desde el presente año

Desde hace algún tiempo, las viviendas VIS y VIP cuentan con una serie de medidas regulatorias que deben ser implementadas por las constructoras del país y exigidas por los usuarios finales de las mismas.

Worker At Construction Site Is Fixing The Form For The Beam
Las viviendas VIS y VIP son de los valores que sufrirán modificaciones tras el anuncio del salario mínimo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La principal modificación es que ahora se requiere el cumplimiento obligatorio de los porcentajes de ahorro de energía y agua en los proyectos de vivienda VIS y VIP, los cuales anteriormente eran solo opcionales. Además, se ha incrementado la exigencia en cuanto a los porcentajes de ahorro de energía y agua.

“Es un reto muy grande para las constructoras poder mantener los proyectos dentro de los parámetros de los proyectos VIS y VIP, con medidas adicionales obligatorias que podrían afectar los costos directos. El reto en este caso para los constructores es lograr evaluar desde la etapa de diseño medidas pasivas y activas que no representen costos gravosos, pero que tengan alta eficiencia en el ahorro de energía y agua”, destacó Esteban García Jimeno, Senior Counsel en Holland & Knight.

Más de Macroeconomía

Remesas dólares pesos

¿A cuántos dólares equivale al cambio el salario mínimo de 2026? Estas son las cuentas

Podcast Sin Filtro

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo 2026 anunciado por Petro

El 10 por ciento del mercado de vivienda en el segmento social es de interés prioritario y el 60 por ciento es de VIS.

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Central Unitaria de Trabajadores-CUT

CUT se pronuncia tras incremento del 23% al salario mínimo para 2026: “Los trabajadores estamos de fiesta”

Cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela hoy fallecido, anunció un alza del salario mínimo en Venezuela del 30 %

Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

reducción de la jornada laboral

Recargos dominicales y festivos: esto es lo que cuestan con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Contratar a un trabajador con aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $ 3.000.000 en 2026, incluyendo prestaciones

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

La estimación destaca que incluso aportes variables por día permiten acercarse al objetivo financiero antes del 24 de diciembre.

Cuánto vale un día de trabajo y una hora con el nuevo salario mínimo fijado para 2026

Noticias Destacadas