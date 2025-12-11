Suscribirse

La moda urbana en Colombia marcará tendencias en 2026 con cuatro estilos principales

Las colecciones se enfocarán en comodidad, funcionalidad, estética medieval y prendas bohemias, con énfasis en sostenibilidad y materiales responsables.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
Las endencias que predominarán en la moda urbana durante 2026
El mercado de la moda urbana en Colombia y Latinoamérica proyecta un crecimiento sostenido, con un valor estimado de USD 257 mil millones para 2030 y un aumento anual del 4,7 %, según Mordor Intelligence. En este contexto, las calles se han convertido en el referente de los estilos y prendas que guiarán el consumo en 2026, desplazando a los tradicionales salones de alta costura.

Clemont, marca colombiana de moda urbana, identifica cuatro tendencias que definirán la vestimenta en las ciudades. La primera es el ‘Deporte Maximalista’, que integra prendas deportivas con atuendos cotidianos, estampados llamativos y colores vibrantes.

Susana Mosquera, directora de diseño de la marca, afirma: “Para el próximo año, este tipo de siluetas estarán presentes en nuestras colecciones, alineados con esta tendencia y fieles a nuestro ADN, incluiremos toques deportivos usando los elementos ornamentales que nos caracterizan”.

La segunda tendencia, ‘Nu-niformes’, o ‘Futuro utilitario’, transforma la vestimenta de oficina mediante pantalones cargo, chaquetas con bolsillos y cortes limpios en colores neutros, adaptando la funcionalidad a la estética urbana. La tercera, ‘Fiebre de caballero’, incorpora elementos medievales en un estilo rock and roll, con texturas gruesas y expresiones visuales marcadas.

Mosquera señala que “desde este año marcas de moda internacionales han comenzado a popularizar esta tendencia, que también hemos implementado en Clemont para darle un toque más rudo y con aires rock and roll a la marca”.

La cuarta tendencia es la ‘Ropa rústica de vacaciones’, que apuesta por siluetas amplias y relajadas, con telas naturales y un enfoque cómodo para la vida urbana. La sostenibilidad permea todas las tendencias, con un enfoque en circularidad, reciclaje, materiales regenerativos como algodón, cáñamo y lino, y prendas modulares y reparables.

En cuanto a proporciones, se prioriza la fluidez y comodidad: cortes boxy en prendas superiores, pantalones sastres relajados y sudaderas con bota amplia en hombres, y siluetas voluminosas como jorts y tops cropped en mujeres, manteniendo un equilibrio entre estilo y funcionalidad urbana.

