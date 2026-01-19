Empresas

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Desde 2009 se realiza el evento, con la presencia de miles de actores del sector.

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 8:28 p. m.
Expoleather reunirá a los actores del sector del calzado y la marroquinería
Expoleather reunirá a los actores del sector del calzado y la marroquinería Foto: Alcaldía de Bogotá

Con el inicio de 2026, cientos de eventos de gran magnitud empiezan a llenar el cronograma de actividades de Bogotá.

A través de una oferta comercial, la ciudad será el punto de encuentro del sector calzado y marroquinería con la realización de Expoleather, la Feria Nacional e Internacional de Calzado, que se llevará a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2026 en el Centro Empresarial y Recreativo El Cubo.

Este evento, que reúne a los principales actores de la industria del cuero y el calzado, contará con la participación de más de 200 expositores provenientes de diferentes regiones de Colombia y del exterior.

“Expoleather es una feria organizada por empresarios santandereanos, reconocidos por su tradición, calidad e innovación en la industria del cuero y el calzado en Colombia. Desde su creación en 2009, la feria se ha consolidado como una de las plataformas comerciales más importantes del país, promoviendo el fortalecimiento de la industria nacional, la generación de negocios y la proyección internacional de las marcas participantes”, destacan los organizadores del evento.

Para Colsubsidio, la reputación es el reflejo de una forma coherente de actuar.
El evento se desarrollará en el centro Empresarial y Recreativo El Cubo. Foto: Colsubsidio - API.

¿Qué pueden encontrar los asistentes del evento?

Expoleather señala que, durante los cuatro días del evento, los fabricantes, diseñadores, comerciantes, distribuidores y compradores especializados podrán conocer las últimas tendencias, diseños, tecnologías y procesos del sector, así como establecer alianzas estratégicas y oportunidades de negocio en un espacio diseñado para el intercambio comercial y empresarial.

“Expoleather no solo impulsa el crecimiento económico del sector, sino que resalta el talento regional y el emprendimiento colombiano, posicionando a Bogotá como un punto clave para el desarrollo de ferias especializadas de alto nivel. La feria estará abierta a profesionales del sector, empresarios, compradores nacionales e internacionales, y público interesado en la industria del calzado y el cuero”, puntualizan los organizadores.

Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de las redes sociales del evento, en las cuales se estarán compartiendo las principales novedades del encuentro.

“Aquí no vienes a mirar vitrinas, aquí vienes a ver realmente cómo se mueve el mercado. Expoleather nació desde una necesidad real: desde ver marcas que pierden tiempo, oportunidades, dinero, por no saber en quién confiar. Nació para crear un espacio donde la industria del cuero y el calzado pudiera hablar claro. La feria conecta, en un solo lugar, a fabricantes, proveedores y marcas que usen los tres juntos en la industria. Cuando la industria se une, el negocio crece”, señalan por medio de Instagram.

El barrio Restrepo es una cuna del calzado y la marroquinería

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

