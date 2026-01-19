Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Avianca es una de las aerolíneas más populares en Colombia que transporta millones de pasajeros anualmente. Recientemente, la empresa publicó algunas de las cifras sobre incidentes disruptivos que se registraron en 2025. Precisaron que, a lo largo del año, la aerolínea registró 572 casos de comportamientos inadecuados por parte de pasajeros en el desarrollo de su operación.

La cifra representó un incremento de 27,1%, frente a los 450 casos reportados en 2024. Es por ello que la aerolínea hace un llamado especial a sus clientes y pasajeros para evitar estos incidentes y reportarlos.

Avianca hace un llamado especial a sus clientes y pasajeros para evitar estos incidentes y reportarlos. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El llamado cobra relevancia en medio de un incidente que ocurrió el pasado 13 de enero en el Aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a los empleados durante un proceso operativo en tierra. Tras esta situación, se activaron los protocolos internos de atención y seguridad, además de brindar un acompañamiento médico a la empleada afectada.

“Se canceló el contrato de transporte de la pasajera y se dio aviso a las autoridades competentes. Avianca acompañó y brindó todo el soporte jurídico necesario a su empleada para instaurar denuncia penal por lesiones personales en contra de la pasajera, la cual fue detenida, puesta a órdenes de la Fiscalía y judicializada”, indicó la aerolínea en su comunicado.

Estas fueron las cifras reveladas por Avianca. Foto: Avianca

La empresa detalló que este tipo de comportamientos no solo afectan la integridad de las personas, sino que ponen en riesgo la operación aérea.

Además, comentaron que desde la compañía se continuarán ejerciendo todas las acciones legales a su alcance frente a quienes incurran en conductas violentas o disruptivas, tanto en tierra como a bordo, y se reitera el llamado a fortalecer el marco legal que permita prevenir y sancionar de manera efectiva estos hechos.

La aerolínea envió un mensaje al Congreso de la República para que se tramite el Proyecto de Ley 153 de 2025, que busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo medidas más severas frente a reincidencias o conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca.

Avianca exige más respeto a los viajeros. Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

“La aerolínea mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la seguridad y el servicio, y seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance, incluyendo demandas civiles y denuncias penales contra estos pasajeros disruptivos, para proteger a sus clientes y empleados, al tiempo que insiste en la necesidad de contar con un marco normativo sólido que permita disuadir, sancionar y prevenir este tipo de comportamientos”, precisó.