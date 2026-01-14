Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Economía

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 3:19 p. m.
El sector de la construcción se encuentra en medio de un difícil momento por cuenta de un borrador de decreto expedido por el Gobierno Nacional y con el que se buscaría que los precios de la Vivienda de Interés Social sean desindexados del aumento del salario mínimo, lo que significaría que estos precios se calculen en pesos y ya no incrementen conforme a este rubro.

Tras esa propuesta, que está a pocos días de ser sancionada por el Gobierno Nacional, las constructoras ya han tomado sus primeras decisiones. El Grupo Oikos, una de las constructoras más importantes del país, anunció que durante el 2026 mantendrá sus precios controlados en el sector VIS, generando incrementos que estén por debajo del aumento del mínimo y de los subsidios de vivienda.

De acuerdo con lo expresado por la empresa, la decisión tendrá impacto en unas 2.400 familias. Además, informaron que los precios en sus proyectos se ubicarán entre el 5,8% y el 11,5%, de acuerdo con las características de cada desarrollo, fechas de escrituración y también para encontrarse por debajo de los indicadores económicos.

La decisión se da tras una estrategia de la constructora para brindar previsibilidad financiera a los hogares que están buscando el acceso a la vivienda social. La constructora previene que los compradores puedan realizar su cierre financiero con una mejor certeza.

El déficit habitacional en Cali afecta a 209.000 hogares.
Esto es lo que dice la constructora Oikos respecto al congelamiento de precios VIS. Foto: El País

La empresa explicó que al crecer los subsidios de vivienda en una proporción superior al incremento de los precios de los inmuebles, los hogares beneficiados podrán reducir el monto de recursos propios que deben aportar. El ajuste mejoraría y facilitaría el acceso al crédito, además de mejorar la viabilidad financiera del proceso de compra.

Esta decisión será aplicada a proyectos VIS vigentes y a los proyectos que se encuentren en proceso de escrituración durante 2026, garantizando que los compradores no enfrenten variaciones inesperadas entre la promesa de compraventa y la entrega del inmueble.

Worker At Construction Site Is Fixing The Form For The Beam
Esto es lo que dice la constructora Oikos respecto al congelamiento de precios VIS. Foto: Getty Images/iStockphoto

