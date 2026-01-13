En los últimos minutos, la cadena Caracol Radio señaló que se estarían empezando a aceptar renuncias de empleados de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.

Mónica Higuera, quien estaba a cargo de la entidad, dio un paso al costado en días pasados por solicitud del Ministerio de Hacienda.

Por medio de la red social X, se han compartido una serie de pantallazos en los cuales se evidencian lo que podrían ser los funcionarios que salen.

“¡Qué horror ver esto! ¿Qué personas capacitadas, experimentadas, profesionales y técnicas rigurosas en regulación financiera van a salir? Un desastre para la URF y, por supuesto, para el país. Estas personas no saben de regulación financiera ‘pura y dura’; solo es consultar sus hojas de vida”, destacan por medio de las redes sociales.

SegúnCaracol Radio, los nuevos funcionarios que llegarían a la entidad son los economistas Juan Oswaldo Manrique, Andrea Paola Santanilla, Lucas Rodríguez, Carlos Sandoval, y las abogadas Lina Rodríguez y Violeta Aguilar.

Por el momento no se conoce mayor información de las personas que ocuparán los cargos o de las exigencias que se le hicieron a los mismos en materia profesional.

Se espera que en las próximas horas se conozca mayor información sobre las renuncias y las nuevas personas llegaron a los cargos.

¿Qué es la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera?

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera es una entidad del Ministerio de Hacienda encargada de preparar la normativa y realizar estudios económicos y jurídicos.

“La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) tendrá por objeto, dentro del marco de política fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sin perjuicio de las atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República, la preparación de la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamentación en materia cambiaria, monetaria y crediticia, y de las competencias de regulación e intervención en las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, para su posterior expedición por el Gobierno Nacional”, señaló la entidad.