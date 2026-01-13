Economía

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

La entidad se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de enero de 2026, 12:19 a. m.
Mónica Higuera ya había dado un paso al costado.
Mónica Higuera ya había dado un paso al costado. Foto: 123rf

En los últimos minutos, la cadena Caracol Radio señaló que se estarían empezando a aceptar renuncias de empleados de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.

Mónica Higuera, quien estaba a cargo de la entidad, dio un paso al costado en días pasados por solicitud del Ministerio de Hacienda.

Por medio de la red social X, se han compartido una serie de pantallazos en los cuales se evidencian lo que podrían ser los funcionarios que salen.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

“¡Qué horror ver esto! ¿Qué personas capacitadas, experimentadas, profesionales y técnicas rigurosas en regulación financiera van a salir? Un desastre para la URF y, por supuesto, para el país. Estas personas no saben de regulación financiera ‘pura y dura’; solo es consultar sus hojas de vida”, destacan por medio de las redes sociales.

Dinero

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

Empresas

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Nación

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Empresas

Estas son las rutas que impulsarían la economía y la movilidad en el puente de Reyes

Empresas

Wingo anuncia que reanudará su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

Empresas

Reconocida empresa anuncia nuevas medidas para el manejo de datos

Empresas

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

Gente

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Gente

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Noticias Estados Unidos

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

SegúnCaracol Radio, los nuevos funcionarios que llegarían a la entidad son los economistas Juan Oswaldo Manrique, Andrea Paola Santanilla, Lucas Rodríguez, Carlos Sandoval, y las abogadas Lina Rodríguez y Violeta Aguilar.

Por el momento no se conoce mayor información de las personas que ocuparán los cargos o de las exigencias que se le hicieron a los mismos en materia profesional.

Se espera que en las próximas horas se conozca mayor información sobre las renuncias y las nuevas personas llegaron a los cargos.

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación

¿Qué es la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera?

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera es una entidad del Ministerio de Hacienda encargada de preparar la normativa y realizar estudios económicos y jurídicos.

Los despidos en las empresas ocurren frecuentemente.
Serían 6 renuncias a la entidad. Foto: 123rf

“La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) tendrá por objeto, dentro del marco de política fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sin perjuicio de las atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República, la preparación de la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamentación en materia cambiaria, monetaria y crediticia, y de las competencias de regulación e intervención en las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, para su posterior expedición por el Gobierno Nacional”, señaló la entidad.

Más de Empresas

Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

María Elena Ospína, presidenta de Acopi.

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos YEISON JIMÉNEZ

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Estas son las rutas que impulsarían la economía y la movilidad en el puente de Reyes

La nueva ruta posiciona a China como líder en innovación aeronáutica y conecta dos extremos del planeta en un solo viaje.

Wingo anuncia que reanudará su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

Inteligencia artificial, clave en las aulas de Colombia.

Reconocida empresa anuncia nuevas medidas para el manejo de datos

Empresa Air-e

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

El avión, operado por Copa Airlines, llegó al aeropuerto de Pereira a la 1:00 p.m., con 162 pasajeros a bordo.

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Logo de la empresa Warner Bros que será adquirida por Netflix.

Warner Bros rechaza nuevamente la adquisición de Paramount y pide a los accionistas que se queden con la oferta de Netflix

Noticias Destacadas